Ortona, la raccolta dei rifiuti passa alla Ecolan

ORTONA. Il Comune di Ortona nel prossimo Consiglio Comunale, convocato per oggi e domani, avvierà la procedura per l’affidamento alla Ecolan s.p.a. di Lanciano della gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, svolta attualmente da Ortona Ambiente s.r.l e la cui scadenza è improrogabilmente fissata come da contratto al 30 settembre 2016.



La Ecolan s.p.a. è una società “in house” che ha tutti i requisiti richiesti dalla normativa europea, essendo una società a capitale interamente pubblico sulla quale i 53 Comuni della Provincia di Chieti titolari del capitale sociale, tra cui il Comune di Ortona, socio dal 2010, esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e che realizza la parte più importante della propria attività con i Comuni cha la controllano.

In linea con la normativa vigente in tema di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica “di interesse generale”, anche il Comune di Ortona si appresta a razionalizzare le partecipazioni societarie possedute, cessando l’attività di Ortona Ambiente s.r.l. che svolge attività analoga a quella svolta dalla Ecolan s.p.a. Ragionando in un’ottica sovracomunale, proprio perché la gestione di tali servizi è esercitata su un ambito di riferimento più ampio del territorio comunale, la stessa risulta essere particolarmente virtuosa da un punto di vista dell’efficienza economica e della qualità del servizio, come d’altronde dispone la normativa in materia.

«Dal 1 ottobre prossimo, cessato l’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ad Ortona Ambiente – dichiara il Capogruppo PD Tommaso Coletti – anche il Comune di Ortona, come tanti altri Comuni della Provincia di Chieti e di recente il Comune di Lanciano, dopo aver valutato la proposta progettuale ed economica che sarà rimessa dalla Ecolan s.p.a., se conveniente per i cittadini, affiderà il servizio alla stessa partecipata, così come prevede la normativa vigente in materia, che di fatto ormai esclude qualsiasi altro tipo di soluzione».

«Nel campo dei servizi locali di interesse generale – continua Tommaso Coletti – come appunto quello dei rifiuti, si va ormai verso una gestione di ambito sovracomunale direttamente controllata dai Comuni che consente una migliore qualità e una riduzione significativa del costo del servizio, con conseguente risparmio per i cittadini sulla tassa rifiuti. Nei mesi scorsi, il Partito Democratico di Ortona ha deciso di procedere in tal senso, proprio perché abbiamo a cuore il diritto della comunità amministrata ad avere una città più pulita ed ordinata con una tassa sui rifiuti più contenuta».

«Unitamente a questo obiettivo di carattere generale – conclude Tommaso Coletti – verrà salvaguardata la posizione degli attuali dipendenti di Ortona Ambiente attraverso il riassorbimento da parte del nuovo gestore e promuoveremo a livello sovracomunale l’attività di importanti realtà imprenditoriali ortonesi operanti nel settore del recupero e del riciclo dei rifiuti che sono nate in questi anni a fianco di Ortona Ambiente. Al di là di risibili e inattuabili proposte alternative, questa soluzione, oltre ad essere l’unica in linea con la normativa vigente, assicura un migliore servizio e una diminuzione sostanziale del costo della tassa rifiuti per i cittadini».