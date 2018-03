Chieti, dopo l’infortunio sul lavoro sotto l’albero arriva il licenziamento

CHIETI. A distanza di circa due anni da un infortunio un lavoratore rischia il licenziamento in una ditta di Chieti.

L’azienda in questione il “Consorzio Formula Ambiente”, che gestisce per conto del Comune di Chieti il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nel territorio teatino, ha inviato alla Direzione Territoriale del Lavoro ed al dipendente venerdì scorso una raccomandata con cui comunica la volontà di “recedere dal rapporto di lavoro”.

Il lavoratore quindi oltre alle conseguenze derivanti dall’infortunio deve subire questo trattamento a fronte di un giudizio di idoneità rilasciato dalla competente Commissione della ASL.

Tale comunicazione è intervenuta dopo il ricorso del lavoratore alla Commissione della ASL avverso la sospensione dal servizio per inidoneità a qualsiasi attività lavorativa rilasciata lo scorso settembre dal medico aziendale.

Da circa due mesi senza retribuzione venerdì scorso ha ricevuto questa comunicazione aziendale che quindi si orienta al licenziamento.

«E’ incredibile», commenta Paola Puglielli della segreteria Cgil Fp Chieti, «dover constatare come ancora oggi si registri una così scarsa sensibilità ai problemi dei lavoratori per cui a fronte di un danno fisico conseguente al fatto che ti sei fatto male mentre lavori, che comunque ti garantirebbe la possibilità di continuare a lavorare seppur con delle prescrizioni, ebbene nonostante ciò sei sbattuto fuori sostenendo che non ci sono possibilità di reimpiego nell’azienda. Non posso condividere questa visione. Credo ci siano soluzioni percorribili anche in rispetto alle prescrizioni di legge».

«Il lavoratore ha una capacità lavorativa sufficiente, come attestato dalla competente Commissione, a svolgere compiti più leggeri», continua Puglielli, «e quindi anche in ossequio a quanto stabilito dalle norme sulla salute e sicurezza del lavoro, l’azienda può, se vuole, collocarlo in compiti compatibili con lo stato di salute. Una storia questa che non fa onore all’azienda che in tutto questo periodo ha ritenuto di non interloquire con noi, che abbiamo la delega del lavoratore, ne’ tanto meno rispondere alle nostre richieste di reintegro in servizio».

Il sindacato chiede a tutti i dipendenti del Cantiere Comunale di Chieti di essere solidali con il collega «con gli strumenti sindacali a nostra disposizione perché se è così che funziona prima o poi potrebbe capitare anche ad altri».