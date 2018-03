Ospedale di Atri, tagliata anche endocrinologia

ABRUZZO. Arrivano altri tagli all’ospedale di Atri dopo il punto nascita è la volta del reparto di endocrinologia.

Il piano di “ristrutturazione” della sanità prosegue inesorabile come un panzer senza fermarsi davanti a nulla. Non servono le proteste di popolo -che si sconteranno alle prossime elezioni- e nemmeno i numeri che in qualche caso attestano che le strutture sanitarie da “tagliare” hanno qualche pregio. Non servono nemmeno i dati oggettivi, come sono oggettive le mappe geografiche che indicano le distanze dei centri montani dagli ospedali più vicini.

Quella che viene chiamata “ristrutturazione” o “ riforma” sanitaria parte da basi anche quelle oggettive: il deficit accumulato in decenni di sperpero. Ora però bisogna rimediare e la politica ha pensato di farlo nell’’unico modo che conosce: il taglio dei servizi e delle spese ma non sempre degli sperperi.

Una situazione di fatto insostenibile creata nella Prima Repubblica dove gli appalti miliardari servivano per costruire ospedali in ogni collegio o centro secondario per tenere saldo l’elettorato.

Peccato che in questo modo i costi sono lievitati alle stelle e nemmeno la migliore gestione manageriale avrebbe potuto salvaguardare i bilanci, figurarsi anni di spese senza freni.

Oggi le frizioni all’interno del Pd si fanno sempre più evidenti ed una resa dei conti prima o poi toccherà farla soprattutto per le sue frange più radicate sul territorio che per prime si vedono messe in serio pericolo per future elezioni.

E la gente paga sulla propria pelle i disservizi creati dalla rivoluzione di Paolucci e D’Alfonso ma poi quella stessa gente chiede certezze direttamente agli esponenti locali del Pd che spesso sono in serio imbarazzo con i loro diretti elettori.

Luciano Monticelli, presidente della IV Commissione Consiliare della Regione Abruzzo, già da alcuni mesi sul filo -o meglio su una soglia virtuale- contesta da “dentro” le azioni della maggioranza di governo della Regione minacciando e per ora non ottenendo nulla. Solo strappi diplomatici che non potranno reggere per molto.

L’ultima goccia che ha fatto traboccare Monticelli è stato l’ennesimo taglio che ha colpito l’ospedale di Atri nel pieno del suo bacino elettorale.

Più che un taglio uno sgarro a neanche quarantott’ore dalla grande manifestazione di sabato 5, con cittadini ed amministratori del Cerrano e della Val Fino di tutti i partiti e i movimenti scesi in piazza per chiedere una revisione del Percorso Nascita Regionale alla luce della nuova normativa.

Di fatto l’Ospedale “San Liberatore” di Atri perde un altro pezzo: si tratta del day hospital di endocrinologia, l’unità guidata quasi in solitaria dal dott. Bruno Raggiunti.

«Nella narrazione proposta regolarmente dalla parte egemone della maggioranza di centrosinistra», spiega Monticelli , «i presidi ospedalieri delle città non capoluogo di provincia sono regolarmente descritti come residui del “gasparismo” della Prima Repubblica: puri centri di spesa clientelare senza alcuna competenza distintiva, da eliminare al più presto. Almeno per questo reparto, però, questa descrizione si adatta particolarmente male: nel 2014 l’endocrinologia atriana, pur potendo contare su forze striminzite, ha dato un enorme contributo alla mobilità attiva della Regione, attirando pazienti in maggioranza non abruzzesi».

Ma qui, dice Luciano Monticelli: «siamo ben oltre la “ristrutturazione” dei “doppioni” dell’offerta sanitaria, su cui pure ci sarebbe da discutere. Qui si sopprime un reparto che è un gioiello e produce un attivo per la collettività senza sapere che fine faranno i pazienti. Il caso dell’Endocrinologia mi pare simile a quello delle eccellenze pediatriche come la Fibrosi Cistica e l’Auxologia, reparti unici in Abruzzo, finanziati direttamente da Roma, che Luciano D’Alfonso ha pubblicamente promesso di rafforzare, ma che in realtà, come il Dott. Moretti ha spiegato a noi della V Commissione giovedì scorso, vengono messi in condizioni di non funzionare».

Monticelli rilancia, e precisa: «Siamo di fronte ad un singolare strabismo: i vertici regionali dichiarano di voler puntare alla specializzazione del singolo presidio su patologie particolari, ma nel caso atriano stanno procedendo allo smantellamento delle eccellenze e alla conferma dei reparti “generici” tipici di un Ospedale di Base. Predicano il Futuro e ricreano gli anni Settanta. Noi, che veniamo dipinti come i cavernicoli campanilisti, li invitiamo invece a coltivare le eccellenze acquisite, dando ad esse il modo di funzionare al meglio, con un occhio alla mobilità attiva e passiva. Nel caso atriano, coltivare le eccellenze significa far funzionare decentemente le eccellenze pediatriche (il che comporta la necessità della conferma della Pediatria H24, dell’arrivo di nuovi medici, e del ripristino del Punto Nascita) e far partire finalmente il concorso per assumere nuovi Endocrinologi, per consentire al reparto guidato dal Dott. Raggiunti di continuare a portare gli eccellenti risultati avuti finora. È un dovere di D’Alfonso e Paolucci non nei confronti miei, di Mariani o della Pezzopane, ma dei pazienti che fanno riferimento a queste eccellenze. Altrimenti, se si è in cerca di pretesti per chiudere il “San Liberatore”, lo si dica apertamente».