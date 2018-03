Rifiuti, a Vasto 14 indagati: giunta Lapenna e funzionari

VASTO. A Vasto giunta indagata assieme ai funzionari per l’affidamento del recupero dei rifiuti e la vigilanza sulle discariche abusive. Ieri mattina i carabinieri del Noe, nucleo operativo ecologico di Chieti, hanno sequestrato due mezzi e in dotazione all’associazione Baschi Azzurri onlus, con l’area dove insistevano in c.da S. Rocco di Vasto. A darne notizia è stato proprio il sindaco Luciano Lapenna (dopo aver ricevuto il provvedimento firmato dal gip Caterina Salusti) che si è dichiarato «a disposizione della Magistratura al fine di collaborare per fare piena chiarezza sulla vicenda».

L’inchiesta dei carabinieri, coordinata dal sostituto procuratore Giampiero Di Florio, è partita a seguito di un esposto dell’ associazione Radio CB Histonium, che nei mesi scorsi aveva denunciato irregolarità nella convenzione stipulata tra il Comune e i “Baschi Azzurri”, dall’importo -a titolo di rimborso spese- di 2.500 euro l’anno.

Si tratta del servizio di controllo delle discariche abusive ed il recupero dei rifiuti abbandonati. Secondo l’esposto questa attività si svolgerebbe con mezzi non conformi e ci sarebbero dubbi pure sulle autorizzazioni necessarie dal momento che la onlus in questione svolge attività generalmente affidate a ditte specializzate.

I reati ipotizzati sono falso, abuso e violazione degli articoli 110 e 256 del testo unico sull’ambiente. I mezzi sequestrati sono un Iveco Falcon e un Nissan Pick Up di proprietà dell’associazione Baschi Azzurri Onlus.