Microcredito in Abruzzo, il convegno a Francavilla al Mare

FRANCAVILLA AL MARE. Si svolgerà al Museo “Michetti” di Francavilla al Mare, lunedì 14 dicembre, a partire dalle ore 9.00, l’evento di diffusione dei risultati relativi al Fondo Microcredito FSE della Regione Abruzzo.

Il Fondo, gestito dalla in house regionale Abruzzo Sviluppo SpA, ha finanziato tre Avvisi pubblici per l’erogazione di microcrediti a supporto dell’autoimprenditorialità di soggetti in condizioni di svantaggio.

Dal 2012 ad oggi, grazie al Microcredito, oltre 2.600 beneficiari, che avevano difficoltà ad accedere ai tradizionali canali del credito, hanno potuto usufruire di questa misura per realizzare nuovi investimenti oppure avviare nuove attività imprenditoriali.

L’evento sarà, dunque, l’occasione, per raccontare, anche attraverso la voce dei beneficiari, l’importanza di questo strumento finanziario per la crescita territoriale e per l’inclusione sociale.

Dopo i saluti del governatore della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso, dell’assessore alle politiche sociali, Pari Opportunità, Inclusività sociale ex FSE, Marinella Sclocco, del sindaco di Francavilla al Mare, Antonio Luciani, e del presidente di Abruzzo Sviluppo Manuel De Monte, la sessione convegnistica sarà aperta dall’onorevole. Mario Baccini, presidente dell'Ente Nazionale per il Microcredito.

Seguiranno gli interventi di Roberto Vanni (Regione Abruzzo) ed Elena Tiberio (Abruzzo Sviluppo), che illustreranno i risultati del Fondo Microcredito FSE e di Tommaso Di Rino, Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università della Regione Abruzzo sulla Pianificazione FSE 2014-2020.

Sarà poi la volta delle case histories dei beneficiari.

La sessione pomeridiana, con il Workshop sui servizi ausiliari a supporto del microcredito, vedrà la partecipazione di Andrea La Regina, Coordinatore nazionale progetti Microcredito della Caritas, Antonio Secchi, del Dipartimento Politiche Attive del Lavoro della Regione Marche, di Gabor Pinna della SFIRS, Finanziaria Regione Sardegna, Gestore progetto Microcredito e di Nicola Di Cosola, Responsabile delle Relazioni Enti della Banca Popolare di Bari, Tesoriere Fondo Microcredito.