Trasporti malati oncologici, la Asl di Vasto ci ripensa: «nessuno stop»

VASTO. Dopo la denuncia di ieri del presidente della Commissione Vigilanza Mauro Febbo è arrivata una retromarcia che però non risolve completamente il problema. Per il momento lo ‘congela’.

Da ieri, infatti, la Asl di Lanciano-Vasto-Chieti, con una comunicazione ufficiale, ha interrotto improvvisamente il trasporto dei malati oncologici prestato da diverse organizzazioni del territorio). Un fulmine a ciel sereno che ha creato insormontabili difficoltà a oltre 130 famiglie.

Poi oggi il ripensamento emerso da una lettera inviata questa mattina, a firma del direttore generale facente funzioni Flacco, con la quale si autorizza la prosecuzione del trasporto dei malati ma si aggiunge «fino e non oltre il termine del trattamento terapeutico in corso».

Insomma una boccata d’ossigeno per non bloccare le cure in corso ma che ne sarà dei trattamenti futuri? Su questo c’è ancora molta incertezza.

Secondo Febbo questo intervento della Asl «è assolutamente scandaloso in quanto prima si nega il servizio, poi lo si ripristina in fretta e furia precisando che sarà garantito fino alla fine delle terapie per i pazienti che attualmente beneficiano del trasporto».

E per il futuro? Cosa sarà degli altri pazienti oncologici? «Siamo di fronte a un altro caso di macelleria sociale che va a colpire le categorie più deboli in barba alle promesse di D’Alfonso che aveva garantito le coccole e invece sugli abruzzesi arrivano solo schiaffi», denuncia il presidente della Commissione Vigilanza.

Quanto, infine, al trasporto dei pazienti oncologici, Flacco ribadisce «la necessità di rivedere quella che a Lanciano è una pratica consolidata da anni, pur in assenza di una normativa che legittimi tale servizio. Ma poiché il rispetto delle regole impone al Servizio sanitario pubblico anche il farsi carico dei problemi dei malati, specie i più vulnerabili, proprio questa mattina – annuncia il manager - ho inviato ai servizi competenti una nota con la quale autorizzo il trasporto dei pazienti già in trattamento fino al completamento del ciclo di cure».