Asl non paga il servizio 118: rischio stop per le ambulanze

CHIETI. A serio rischio il servizio ambulanze nel comprensorio di Lanciano e Vasto-Salvo con minaccia di sospensione a partire da lunedì.

Della vicenda verrà interessato il prefetto di Chieti. Ieri, nel corso di una conferenza stampa congiunta, i responsabili della Croce Gialla e Croce Rossa di Lanciano e la cooperativa Val Trigno di S. Salvo hanno chiesto che la Asl Lanciano-Vasto-Chieti paghi i servizi effettuati che sono in ritardo dallo scorso mese di maggio.

Da agosto i dipendenti delle tre società non riscuotono lo stipendio, con enormi danni sociali alle famiglie. «Molti lavoratori non possono pagare il mutuo», ha detto Antonio de Petra, presidente della Croce Gialla, 67 dipendenti, che cura cinque postazioni di 118 e due ambulanze del servizio critico dell'ospedale di ospedale di Lanciano, trasporto dializzati e farmaci oncologici.

«I servizi li abbiamo svolti e vantiamo un credito per 364 mila euro, che già sono nelle casse della Asl». Le tre società, che hanno preannunciato anche denunce penali, hanno lanciato un appello a Mario Olivieri, presidente della V Commissione della Regione affinchè risolva il problema su una grave situazione a cui la Asl non dà risposte. La Croce Rossa, rappresentata da Bruno Giorgio, consulente giuridico ed economico, conta 20 dipendenti e un crediti di 100 mila euro, mentre la coop Val Trigno, presieduta da Giacomo Di Fiore, ha 62 lavoratori e vanta anch'essa crediti.

LA ASL:«STIAMO PAGANDO TUTTI MA I TONI USATI SONO INACCETTABILI»

«I pagamenti sono in corso, una parte è stata già pagata e tutte le fatture restanti che non sono oggetto di contenzioso saranno interamente saldate»: il Direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Pasquale Flacco, interviene con poche e chiarissime parole sulla questione denunciata dalle cooperative affidatarie dei servizi di trasporto, in attesa di vedersi riconosciuti e pagati i propri crediti.

«L'Azienda non è inerte rispetto al pagamento dei fornitori – aggiunge Flacco – e i tempi, che in alcune situazioni diventano eccessivamente lunghi, sono legati a una minuziosa attività di controllo circa la piena corrispondenza tra i contratti stipulati con le ditte e le fatturazioni emesse. Non c'è nessuna volontà di danneggiare alcuno, anche se mi pare superfluo sottolinearlo. D'altra parte la corretta gestione di risorse pubbliche richiede una verifica dei costi severa, al fine di esercitare il necessario controllo delle voci di spesa. Se siamo scrupolosi sotto questo profilo, non può esserci certo addebitata come una colpa. E proprio questo è il profilo tenuto da Tiziana Spadaccini, la dirigente ingiustamente criminalizzata: quanto è stato detto e scritto su di lei – sottolinea il Direttore generale –, è ingiusto e offensivo sotto il profilo professionale e umano. Perciò, pur nel rispetto dei problemi di ciascuno, invito tutti a moderare i toni e tenere le rivendicazioni dentro i binari del lecito».