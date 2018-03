Ospedale di Chieti, Palazzina Cuore operativa da giovedì. Scatta il piano dei trasferimenti

CHIETI. Due settimane: tanto occorrerà per rendere operativa la Palazzina Cuore dell’ospedale “SS. Annunziata” di Chieti dove, a partire da giovedì prossimo, saranno trasferite le prime attività.

L’opera è stata inaugurata la scorsa primavera dopo un investimento da 34,5 milioni di euro, sei anni di lavori, 22 visite di collaudo e un iter burocratico durato 12 anni.

L’opera, una costruzione di sagoma irregolare, con piano interrato e uno seminterrato (rispettivamente 3° e 4° livello), accoglierà numerose unità operative, tutte del Dipartimento Cuore. E’ ubicata in prossimità dei corpi G e H.

Il progetto per la realizzazione del Dipartimento di Cardiologia e Cardiochirurgia, nell’ambito del completamento del nuovo presidio di Colle dell’Ara, era stato redatto nel 2003 a cura della Proger.

I lavori erano stati aggiudicati nel 2005 all'Ati costituita da Costruzioni De Cesare di Chieti come capogruppo mandataria, e da Edilizia Di Cosmo, di Chieti, Guerrato, di Rovigo, Solisonda, di Francavilla al Mare, Iab, di Roma per 21 milioni e 10 mila euro. Il tempo previsto per la realizzazione del primo lotto (per 16 milioni di euro) era stato fissato in 730 giorni, mentre il secondo era subordinato al perfezionamento dell'iter per l'assegnazione del finanziamento di 12 milioni 136 mila euro con fondi dell'ex art. 20. I lavori del primo lotto sono stati realizzati in 500 giorni e ultimati nell'agosto 2007. Il secondo lotto, poi, è stato ammesso al relativo finanziamento per 4,7 milioni di euro con delibera di Giunta regionale nell'aprile 2008.

A seguito, poi, dell'adozione del piano di riordino della rete ospedaliera da parte della Regione Abruzzo, si era resa necessaria una revisione del progetto per adeguare l'assetto distributivo alle nuove esigenze dell'azienda sanitaria, oltre che per miglioramenti funzionali e forniture

complementari necessari al completamento dell'opera.

Adesso parte il trasloco. Giovedi prossimo si parte con la Neurologia, che sarà ubicata al 7° e in parte del 6°. Venerdì e sabato Cardiologia universitaria, ambulatori, studi e attrezzature andranno al 6° livello.

Il 9 dicembre sarà resa completamente efficiente la Sala operatoria numero 2 del 4° livello, dove saranno collocati un tavolo operatorio, un apparecchio radiologico portatile e altre attrezzature nuove arrivate e già collaudate.

Il giorno successivo, invece, ci sarà il trasferimento di arredi, attrezzature e materiali dall’attuale Sala operatoria Cardiochirurgica 5 del blocco operatorio alla nuova Sala Operatoria 1 del corpo M.

L’11 dicembre toccherà al trasferimento di pazienti, arredi e materiali della Terapia Intensiva Cardiochirurgica al 4° livello del corpo M.

Il 12 dicembre, invece, è previsto il trasferimento di pazienti, arredi, attrezzature e materiali del reparto di Cardiochirurgia al 6° livello, mentre gli studi medici andranno al 10° livello. Nello stesso giorno si procederà con il trasferimento della Sala operatoria Cardiochirurgica numero 6 del Blocco operatorio alla nuova Sala operatoria 2 della palazzina M.

Il 13 dicembre è previsto il trasferimento di attrezzature e materiali all’8° e 9° livello della palazzina M degli ambulatori di Ecografia, Ecografia pediatrica, Ergometria, Visite e ufficio Caposala; mentre il 14 dicembre toccherà all’ Utic sezioni Intensiva e Sub intensiva all’8° livello Corpo M.

Infine il 15 dicembre: Reparto di Cardiologia andrà al 9° livello Corpo M.

«Hanno richiesto più tempo del previsto adempimenti burocratici e questioni tecniche legati all’attivazione della Palazzina - puntualizza il direttore generale della Asl Pasquale Flacco -. Il riferimento è alle necessarie autorizzazioni e alla messa a punto di tutti gli impianti e dispositivi di alta tecnologia di cui dispone la struttura. Da giovedì, comunque, scatta il piano dei trasferimenti e, in circa 15 giorni, la Palazzina Cuore sarà operativa. Si aggiunge così un tassello importante nel percorso di qualificazione offerta ai pazienti, che saranno accolti in una struttura moderna, dotata di ogni comfort e di assetti tecnologici avanzatissimi».