Grandi rischi bis: processo Bertolaso slitta a marzo 2016

L'AQUILA. Slitta al prossimo 4 marzo e si avvicina sempre più la prescrizione per il processo con le accuse di omicidio colposo plurimo e lesioni presso il tribunale dell'Aquila nei confronti dell'ex capo dipartimento della Protezione civile Guido Bertolaso il procedimento cosiddetto 'Grandi rischi bis'.

Un filone parallelo a quello che ha visto ieri in Cassazione la richiesta di conferma delle assoluzioni per i 6 esperti della commissione Grandi rischi e della condanna con rinvio per i soli fini civili aggiungendo nuove parti civili per l'ex vice capo della Protezione civile Bernardo De Bernardinis, del quale oggi è attesa la sentenza.

L'inchiesta 'satellite' intende chiarire se i 7 componenti dell'organo scientifico consultivo della Presidenza del Consiglio rilasciarono le dichiarazioni rassicuranti che li hanno portati alla condanna in primo grado e all'assoluzione in secondo perché indotti a farlo proprio dal capo dipartimento, sulla scorta dell'espressione «operazione mediatica» che compare in una telefonata intercettata con l'ex assessore regionale Daniela Stati, poi divenuta di dominio pubblico.

A chi ha fatto notare al giudice Giuseppe Grieco che lo slittamento avvicina la prescrizione del presunto reato, commesso ormai quasi 7 anni fa, il magistrato ha fatto notare che è la prima data utile nell' affollatissimo calendario di udienze.