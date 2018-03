Pescara. Dopo lo sversamento dei liquami, salmonella nelle vongole e divieto di raccolta

PESCARA. Pesca dei molluschi, stop dell’amministrazione comunale di Pescara dopo gli ultimi accertamenti eseguiti sulle vongole raccolte davanti alla città.

Le analisi vanno avanti da sei mesi e tutti i prelievi precedenti a novembre sono risultati negativi, cioè non sono emersi fattori di inquinamento, mentre dai prelievi dei primi del mese risulta una carica che sfora di poco i limiti di legge.

Secondo le analisi, effettuate dall'Istituto Zooprofilattico sperimentale sul campione prelevato dalla Asl il 3 novembre nello specchio di mare antistante Pescara, è stata rilevata la presenza di salmonella e Escherichia Coli, il cui valore è superiore ai limiti di legge.

Nello stesso tratto per diverse volte negli ultimi mesi si sono verificati sversamenti ingenti di liquami generati da rotture continue della vecchia condotta dell’Aca nei pressi dell’asse attrezzato crollato.

Il vice sindaco Del Vecchio spiega che si tratta di uno stop che riguarda solo gli addetti ai lavori e l’iniziativa del sindaco si sarebbe resa necessaria a fronte dei nuovi dati comunicati dalla Asl.

«In virtù di una nuova comunicazione che ci arriva dalla Asl in data odierna sulla pesca dei molluschi bivalvi», spiega Del Vecchio, «si è reso necessario elevare le prescrizioni precedentemente prese, inibendo completamente la pesca nella zona già oggetto di una precedente ordinanza, finché non verranno ripristinati i requisiti di idoneità sanitaria alla raccolta».

Una direttiva che è contenuta in una nuova ordinanza, firmata oggi dal sindaco e comunicata ai diretti interessati, com’è successo con la prima, la n. 600, in cui per effetto delle analisi effettuate dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo sugli ambiti di pesca, questi venivano declassificati da zona A a zona B per via della qualità delle acque, dunque da zona libera alla pesca a zona in cui questa era consentita con la prescrizione di depurare il pescato presso un centro molluschi prima della sua commercializzazione.

Il divieto resta una prescrizione meramente tecnica perché diretto agli operatori della pesca, i soli che hanno accesso alla zona oggi interdetta.

«Da qui la ragione per cui l’ordinanza precedente, peraltro presente sul sito del Comune dal 13 novembre scorso, è stata comunicata tempestivamente a tutti i soggetti preposti alla sorveglianza sia a mare che in terra, sia agli operatori delle categorie direttamente interessate, anche al fine di non ingenerare confusione circa il suo contenuto», spiega Del Vecchio.

Il provvedimento è stato notificato al Cogevo, Consorzio di Gestione Vongole, oltre che a carabinieri, guardia di finanza, capitaneria di porto, Asl e Regione.