Elettrodotto Terna, Comune Chieti apre procedimento per abusivismo

CHIETI. Il Comune di Chieti apre formalmente il procedimento di abusivismo sull’elettrodotto Villanova - Gissi e chiede l’avvio dei provvedimenti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d’intesa con il presidente della Giunta Regionale.

Insomma anche l’amministrazione comunale si associa alle perplessità espresse dai i manifestanti che da 50 giorni stanno tenendo un sit-in su corso Marrucino, davanti alla Prefettura, per chiedere l’ordinanza di sospensione dei cantieri.

Fino a questo momento, però, non si è ottenuto nulla di concreto. Adesso però è partita la controffensiva dell’amministrazione comunale.

Il settore tecnico del Comune nella sua missiva al Ministero spiega pure di non possedere tutta la documentazione relativa alla pratica e mancano pure degli elaborati tecnici citati nelle note del Corpo Forestale. Nonostante queste carenze sono state comunque riscontrate delle difformità sulle opere di fondazione: i tecnici comunali hanno anche effettuato alcuni sopralluoghi (il 13 ottobre scorso) ma in alcuni casi non sono riusciti a verificare lo stato delle opere a causa della presenza di vegetazione che impedisce l’accesso o a causa di alcune recinzioni.

«Allo stato», annotano il funzionario tecnico e il dirigente del quarto settore, permangono le «evidenziate difformità rispetto al progetto approvato».

Intanto a Lanciano si è discusso, durante un Consiglio straordinario, l’ordine del giorno su “Elettrodotto Villanova-Gissi 380 kV e opere connesse – presa d’atto e condivisione operato dei Settori Programmazione Urbanistica e Ambiente del Comune di Lanciano”.

L'assise civica all’unanimità ha avallato una mozione con cui si condivide ciò che gli uffici comunali sostengono da alcune settimane, e cioè che la realizzazione dell'elettrodotto sta avvenendo senza rispettare tutte le prescrizioni imposte.

Proprio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha risposto alla richiesta fatta dal Comune di Lanciano e si dice «non competente» in merito alla sospensione di lavori.

«Mentre il Ministero si dice non competente – commentano i cittadini – la Presidenza della Giunta Regionale tace, il Prefetto scrive a Ministeri competenti e Regione Abruzzo senza ottenere risposte, Terna prosegue i lavori in totale acclarato abusivismo arrivando a chiedere con altrettanta nonchalance danni milionari ai proprietari terrieri che si oppongono alle immissioni perchè a dire della Società non permettono la prosecuzione della costruzione dell’elettrodotto. Una volta – scrivono ancora i manifestanti – costruire un’opera in difformità del titolo autorizzativo e quindi in abuso era un reato penale, adesso addirittura, incredibile ma vero, si possono chiedere i danni se qualcuno teoricamente ti impedisce di commettere il suddetto reato….. come cambiano i tempi. Nel frattempo mentre chi deve fare non fa e chi dovrebbe non fare fa, volano gli operai dai tralicci».