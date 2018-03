Stadio impraticabile, il Chieti va a giocare ad Ortona

CHIETI. Comune di Chieti e Calcio Chieti ai ferri corti. Dopo le indiscrezioni delle ultime ore sulla decisione della società neroverde di disputare le prossime gare casalinghe in campo neutro per le condizioni del manto erboso dell'impianto di viale Abruzzo, questa mattina é arrivata attraverso il sito ufficiale una nota della società neroverde presieduta da Giorgio Pomponi per chiarire la situazione: «La Società comunica che la volontà di andare a giocare allo stadio comunale di Ortona (Chieti) è generata dal fatto che il campo dell'Angelini è impraticabile, vista l'immobilità delle istituzioni. Ci auspichiamo di poter concludere una convenzione ad hoc con il Comune per poter gestire nel migliore dei modi lo stadio Angelini. Teniamo a precisare che la sconfitta maturata contro il Matelica non ha nulla a che vedere con le condizioni del campo. Siamo a conoscenza per altro, che la squadra femminile del Chieti giocherà, domenica 8 Novembre 2015, sul campo dell'Angelini in virtù di un contratto stipulato con la passata gestione Bellia, cosa che ci sembra fuori luogo ed ingiusta. Chiediamo scusa a tutti i tifosi per il disagio causato da questa nostra decisione della quale non siamo responsabili e chiediamo scusa agli sponsor che ci supportano sempre».

La prossima gara casalinga in calendario é programmata per domenica 8 ottobre con il Giulianova.