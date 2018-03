Sisma L'Aquila: scoperte truffe in affitti concordati

L'AQUILA. Gli uomini del Corpo Forestale dello Stato hanno effettuato un sequestro preventivo per oltre 130 mila euro su un immobile di proprietà di una Società di Gestione del Risparmio con sede a Milano che, sulla base di un accordo quadro sottoscritto nel dicembre 2009 con la Protezione Civile, ha acquistato degli appartamenti destinati a rappresentare una delle soluzioni abitative per la popolazione colpita dal sisma, in particolare per coloro che optavano per il cosiddetto "Affitto concordato".

Si tratta di un beneficio per gli sfollati corrisposto dalla Pubblica amministrazione, per consentire al Fondo specifico della Società di sostenere l'investimento compiuto per l'acquisto degli immobili. Dall'inchiesta coordinata dalla procura dell'aquila, con indagini condotte dalla forestale, che vede due indagati. è emerso come le pratiche di locazione immobili, oggetto dell'accertamento, contenevano false dichiarazioni nei verbali di consistenza dell'immobile, parte integrante del contratto di affitto, riportando in allegato planimetrie catastali artefatte al fine di suscitare convincimenti erronei circa l'esatta consistenza dell'immobile stesso.

Più specificatamente, le planimetrie catastali acquisite presso l'Agenzia del Territorio, evidenziano come alcuni locali degli immobili affittati non potevano essere destinati ad uso abitativo in quanto non avevano le caratteristiche tecniche per l'attribuzione dell'abitabilità. Gli indagati hanno quindi falsamente rappresentato la consistenza degli immobili oggetto di locazione conseguendo in tal modo un ingiusto profitto pari a 130.600 con pari danno per la Pubblica Amministrazione. Tale cifra scaturisce dalla somma degli illeciti guadagni riscontrati sui contratti di locazione analizzati dagli investigatori ma che potrebbero rappresentare solamente una parte tra tutti i contratti dello stesso tipo stipulati nel post sisma.