Ospedale San Salvatore, torna il Delta chirurgia

L'AQUILA. Ad oltre sei anni dal sisma dell'Aquila i reparti della 'filiera' chirurgica dell'ospedale San Salvatore rientrano nella sede abituale, ma in locali rimessi a nuovo per la ristrutturazione seguita ai gravi danni provocati dal terremoto. Nei giorni scorsi è cominciato il trasloco dei reparti chirurgici dalle varie sistemazioni provvisorie nel Delta chirurgico. L'intervento è costato 6 milioni 200 mila euro e ha restituito ai reparti ambienti rinnovati e confortevoli: 3 livelli, oltre a quello a pianterreno, per un totale di circa 10.000 metri quadrati, rimessi in sesto con un'operazione di ammodernamento, adeguamento antisismico e consolidamento di tutti i locali. "Una totale revisione strutturale attuata tra grandi difficoltà (legate soprattutto a contenziosi giudiziari che hanno allungato i tempi previsti di riconsegna) che solo la determinazione del manager della Asl 1, Giancarlo Silveri, affiancato dai professionisti dell'Ufficio tecnico, è riuscita a portare a compimento" si legge in una nota dell'Azienda. All'interno del Delta chirurgico verranno gradualmente riattivati 120 posti letto: i primi reparti a riprendersi gli spazi sono stati ortopedia (terzo piano), le chirurgie generali, chirurgia vascolare e senologia (secondo piano). Nei prossimi giorni rientreranno a piano terra i reparti di chirurgia maxillo facciale e otorino, seguiti dal servizio di endoscopia digestiva; sempre a piano terra si trasferirà il reparto trapianti d'organo, completamente rinnovato, mentre il reparto di urologia con i relativi ambulatori sarà trasferito al terzo piano. Nel passaggio successivo, nel primo piano del delta chirurgico si trasferiranno i reparti di ostetricia e ginecologia con tre sale parto, il centro di Procreazione medicalmente assistita e la Terapia intensiva neonatale. Tra i vantaggi, la ricollocazione dei reparti nella loro sede originaria porterà al raddoppio dei posti di terapia intensiva neonatale (da 4 a 8, potenziamento che servirà a soddisfare anche le esigenze dell'ospedale di Teramo) e all'aumento a 10 posti per la sub intensiva. Le sale parto hanno tonalità cromatiche studiate per creare un'atmosfera familiare, in un'ottica di umanizzazione del percorso nascita. Il recupero strutturale e funzionale del delta chirurgico porterà allo smantellamento del G 8, struttura provvisoria che ospitava alcuni reparti; lo spazio occupato verrà restituito al parcheggio, con conseguente aumento dell'attuale disponibilità di posti-auto. L'inaugurazione del delta chirurgico è fissata ai primi di dicembre. Nel frattempo sono in corso i lavori di un altro edificio danneggiato dalla sisma del 2009, cioè il Delta medico. Entro l'estate 2016 la ristrutturazione sarà completata e a quel punto l'ospedale potrà recuperare i 400 posti letto assegnati dal piano sanitario regionale. Finora, per il recupero del presidio, sono stati spesi 36 milioni a cui si aggiungeranno altri 12 per gli interventi di ristrutturazione del delta medico.