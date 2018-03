Agricoltura, Cospa contesta distribuzione gasolio agevolato: «Aquilano fatto fuori»

ABRUZZO. Il Cospa contesta l’assegnazione del gasolio agricolo per la regione Abruzzo o per meglio dire la distribuzione nelle varie province.

La normativa vigente prevede la possibilità, per le imprese che esercitano attività agricola, di beneficiare di agevolazioni fiscali riguardo ai carburanti impiegati per il funzionamento delle macchine utilizzate per lo svolgimento delle attività agricole.

Le percentuali assegnate avvengono tramite una relazione fatta dagli Uta, uffici territoriali per l’agricoltura, ancora in piedi nonostante lo smantellamento delle Province, che giustificano l’assegnazione suppletiva del gasolio agricolo agevolato.

Per la provincia di Pescara è previsto il 15%, per Chieti Il 20%, per Teramo il 15% ed invece per l’Aquila la cosa si complica: si agevola gran parte della marsica tagliando fuori il restante territorio ricompreso nella città capoluogo .

L ’assegnazione suppletiva basata sulla siccità non trova d’accordo Dino Rossi del Cospa: «per la provincia dell’Aquila la relazione a firma del dottor Ludovici, è veramente metrica: sembra che la nuvola di Fantozzi si sposti a secondo del fabbisogno degli agricoltori, tanto da indurre il dirigente a rivolgersi all’ufficio idrografico della regione Abruzzo, costretto a munirsi di fogli e particelle catastali per paura di sbagliare. Mentre per le altre Uta la faccenda si complica, in quanto sono molto in contrasto tra le relazioni fatte e l’andamento meteorologico. Da una parte si dice che l’assegnazione del gasolio è dovuto alla siccità poi però si parla di smottamento di ripristino

delle strade poderali interpoderali: da quando le aziende agricole si sostituiscono ai comuni? Tutto suona molto strano».

Nella Marsica l’assegnazione viene fatto per la siccità, «in maniera maniacale», continua Rossi, «come si volesse indicare le aziende da beneficiare, nelle altre province pur confinanti ci sono state frane e smottamenti e addirittura bisogna combattere la peronospora e la botrite a Teramo a luglio inoltrato, malattie che attaccano i vigneti con un eccessivo grado di umidità, ma sempre in questo periodo le previsioni della regione Abruzzo sono piene di sole. Intanto, gli agricoltori del comprensorio del capoluogo abruzzese si vedono passare le autocisterne piene di gasolio agricolo agevolato rifornire i loro colleghi di altre province, mentre loro acquistano il gasolio da trazione ad un costo più elevato che nessuno rimborserà».

Un ulteriore mazzata alle aziende che rischiano di chiudere. «Tutto questo», contesta ancora il referente del Cospa, «grazie al taglio del 23% previsto dal governo Renzi, quello che farà ripartire l’economia».