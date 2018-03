Rifiuti: Sulmona in house, se ne occuperà Corte Europea

SULMONA. Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza formulata dalla Undis Servizi s.r.l., difesa dall'avvocato Sergio Della Rocca, di sottoporre all'attenzione della Corte di Giustizia della Comunità Europea gli atti di affidamento del servizio di raccolta rifiuti, disposto dal Comune di Sulmona in favore della Società Cogesa s.p.a..

La questione esaminata dal Consiglio di Stato, di grande importanza anche per il territorio abruzzese, riguarda la possibilità che i 26 Comuni soci della Cogesa possono affidare alla stessa società il servizio di raccolta rifiuti, senza disporre lo svolgimento di una gara pubblica.

Così ha fatto il Comune di Sulmona, ma la Undis Servizi s.r.l., operante nel settore della raccolta di rifiuti, ha impugnato gli atti, evidenziando che l'affidamento diretto pone fuori dal mercato le altre società del settore, e che peraltro il mancato svolgimento di una gara impedisce ai Comuni di poter scegliere fra più offerte, rinunciando a probabili risparmi di spesa.

Nell'affrontare la tematica, il Consiglio di Stato ha ripercorso la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea sugli affidamenti in house, «ricordandone - afferma Della Rocca - l'evoluzione a partire dalla celebre sentenza Teckal del 1999, ma ha dovuto constatare che le questioni poste dalla Undis Servizi s.r.l. non hanno precedenti. Pertanto, il Supremo Giudice Amministrativo ha ritenuto di dover trasmettere gli atti alla Corte di Giustizia con sede in Lussembergo, affinché la stessa valuti se l'affidamento disposto dal Comune di Sulmona sia contrario ai principi comunitari».

«La decisione finale sul caso è destinata ad avere grande rilevanza e risalto in ambito europeo», conclude il legale «per l'importanza e la novità delle questioni da esaminare; gli atti del Comune di Sulmona, ed indirettamente quelli degli altri Comuni soci della COGESA s.p.a., saranno oggetto di un esame europeo destinato a fare scuola».

«Rileva il Collegio», si legge nella sentenza, «che le questioni pregiudiziali sollevate dall’appellante in ordine alla ricorrenza del requisito della prevalente attività svolta dalla s.p.a. Cogesa a favore del Comune di Sulmona, riguardano questioni relative all’interpretazione dei trattati, rilevanti al fine della decisione del giudizio, non già decise dalla Corte di giustizia e attratte nell’ambito di giurisdizione della medesima Corte di giustizia». La Corte di Giustizia dovrà valutare se, nel computare l’attività prevalente svolta dall’ente controllato, debba farsi anche riferimento all’attività imposta da un’amministrazione pubblica non socia a favore di enti pubblici non soci e se, nel computare l’attività prevalente svolta dall’ente controllato, debba farsi anche riferimento agli affidamenti nei confronti degli enti pubblici soci prima che divenisse effettivo il requisito del controllo analogo».