Sanità: Cup L'Aquila: postazioni raddoppiate e più ore

L'AQUILA. «Forte miglioramento del servizio Cup per l'utenza attraverso il raddoppio delle postazioni di lavoro che passano da 4 ad 8 e un maggior numero di ore di attività al call center».

E' la decisione assunta al termine dell'incontro, «già programmato» che si è svolto ieri tra la direzione della Asl provinciale dell'aquila e i responsabili della società Gpi, la Spa che gestisce, per conto dell'azienda sanitaria, il servizio Cup e pagamento ticket.

«Abbiamo definito - spiega in una nota la Direzione Asl, - il potenziamento del servizio Cup per dare risposte concrete alle richieste dell'utenza che chiedeva giustamente prestazioni migliori. Dal confronto con la Gpi - prosegue la Direzione Asl -, è venuta fuori una incisiva riorganizzazione riguardante l'attività di prenotazione delle visite attraverso il call center col raddoppio del numero di postazioni di lavoro che passeranno dalle attuali 4 a 8. Il notevole incremento di attività avrà, come ovvia conseguenza, un ampliamento del numero di ore di lavoro e quindi un aumento del numero di operatori impegnati». Secondo il vertice asl, «l'impulso dato al servizio permetterà di evadere le chiamate in arrivo in modo più veloce ed efficiente e di smaltire con maggior rapidità le operazioni agli sportelli per il pagamento del ticket. Con le concrete misure adottate», conclude la Direzione Asl, «il servizio sarà in linea con le legittime aspettative della gente e comporterà positivi riflessi per quel che riguarda i lavoratori con un maggior numero di operatori impiegati all'Aquila».

C'é da ricordare che i lavoratori del Cup dell'ospedale dell'Aquila sono in stato di agitazione per un trattamento che ritengono "iniquo" da parte della Gpi. Dopo lo sciopero del 12 ottobre scorso, Ugl e Uil hanno proclamato altri due giorni di sciopero per il 3 e 4 novembre prossimi.