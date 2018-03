Neonato scivolato da mani ostetrica, madre assolta calunnia

CHIETI. Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Chieti Luca De Ninis ha emesso la sentenza di non luogo a procedere perchè il fatto non sussiste nei confronti di una donna romena, Mihaela Lunca, che vive a Fara San Martino, sulla quale pendeva una richiesta di rinvio a giudizio per calunnia. La donna, che è difesa dall'avvocato Monica D'Amico di Chieti, in un esposto contro ignoti aveva raccontato quanto le capitò il giorno del parto, il 23 novembre del 2011, quando il suo bambino, nato prematuro, sarebbe scivolato per tre volte dalle mani dell'ostetrica cadendo a terra e riportando alcune gravi lesioni. Al termine delle indagini aperte dalla Procura della Repubblica di Chieti per far luce sull'episodio, nei confronti della donna è scattata l'accusa di calunnia perchè, secondo l'imputazione, avrebbe accusato di falso ideologico i medici, le ostetriche e le infermiere che l'avevano assistita in occasione del parto presso l'ospedale di Chieti per aver omesso di riportare nella cartella clinica del bambino l'evento traumatico ovvero le cadute. Secondo l'accusa, invece, le patologie presenti nel neonato alla nascita erano dovute esclusivamente alla sua nascita prematura.