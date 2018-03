Mobilità interna Asl Pescara, scatta la diffida del Nursind

PESCARA. Il Nursind, sindacato degli infermieri, ha inoltrato una diffida alla Asl di Pescara per lamentare il mancato rispetto del regolamento sulla mobilità interna. «Sto al clientelismo», dice il sindacato che chiede che la mobilità (ovvero il trasferimento del lavoratore all’interno della stessa azienda) assicuri il buon andamento delle attività, la flessibilità nella gestione del personale e al contempo la valorizzazione dell’esperienza.

«I processi di mobilità interna e diversa collocazione funzionale», contesta il segretario provinciale Antonio Argentini, «hanno spesso seguito una logica dell’urgenza quantitativa, anziché dell’analisi qualitativa, oppure i comuni meccanismi clientelari, o semplicemente metodi anacronistici basati sulle graduatorie che privilegiano principalmente il requisito di anzianità, senza analizzare in che realtà lavorativa è stata raggiunta».

Con l’arrivo del dirigente delle professioni sanitarie, l’organizzazione sindacale auspicava un cambio di rotta. «Purtroppo», denuncia però il Nursind, «si continua a perpetrare la mobilità del personale probabilmente in base alle amicizie o in base alla tessera sindacale di appartenenza».

Da qui la diffida al dirigente delle professioni sanitarie nel perseverare con questi «spostamenti ad personam»: «l’esigenza non più procrastinabile, in relazione alla necessità di puntare all’ottimale utilizzo delle risorse umane disponibili, è quella di adottare e sviluppare metodi che portino alla mobilità interna del personale più adeguato, per competenze ed esperienza e non per convenienza».

Il sindacato chiede «il pieno rispetto delle regole scritte sulla mobilità interna aziendale, anche se alcuni articoli dovrebbero essere modificati» e «una graduatoria di mobilità interna per combattere il clientelismo dilagante».

Il sindacato fa sapere che valuterà anche la possibilità di intraprendere una azione legale nei confronti della Asl pescarese per «ripristinare la legalità» se non sarà rispettato il regolamento della mobilità interna.