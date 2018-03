Ponte del cielo, da Di Biase accuse e offese ma nemmeno una risposta

PESCARA. L’architetto Tommaso Di Biase perde le staffe e accusa PrimaDaNoi.it e chi ha firmato l’articolo sul Ponte del Cielo nel quale si riportavano dichiarazioni rilasciate a Il Centro e su Facebook. Evidentemente toccato nel vivo reagisce e risponde con un commento privato e nemmeno una mail al giornale (e che modi?). Intanto il caso di venta nazionale e dopo PrimaDaNoi.it anche L’Espresso ha ripreso l’argomento e ben presto arriveranno anche altri giornali. La vicenda che interessa un’opera pubblica ha intercettato –non si sa ancora per quale ragione- la figura dell’ex assessore ai tempi di D’Alfonso che ha rilasciato dichiarazioni difendendo l’opera e soprattutto la poca originalità.

E su Facebook invita il direttore di PrimaDaNoi.it «a vergognarsi» farcendo lo scritto anche di imprecisioni e qualche colpo di scena. Abbiamo cercato di contattarlo per capire meglio ma lui si è detto non disponibile.

DAL PROFILO FACEBOOK DI TOMMASO DI BIASE

Risposta a Primadanoi:



Tutto questo accanimento non si spiega proprio, cosa c'è dietro? la mia posizione culturale sul tema del cosiddetto plagio è chiara: é un'accusa ridicola! I passi in avanti l'architettura nella sua lunga storia li ha fatti proprio attraverso la ripetizione, basta pensare ad alcuni tipologie, come il teatro e l'anfiteatro romano, ripetuti all'epoca nel mondo e in tutte le salse, basta pensare agli ordini architettonici usati per secoli (almeno fino all'ottocento) sempre gli stessi ordini, sempre le stesse forme ma sempre architetture diverse. In questo modo, con cloni e copie, l'architettura è stata conosciuta e trasmessa!

E questa non è la mia opinione, è un fatto! In ogni caso, e per chiudere questa querelle totalmente inutile e controproducente, soprattutto per gli architetti, la prova del nove è questa: se fosse stata scelta la forma del pontile classico perpendicolare alla linea di costa, sarebbe stata ugualmente una copia di tanti altri analoghi pontili, o no? Sarebbe stato ugualmente considerato un plagio? Io credo proprio di no! Qui il problema è sempre lo stesso, attaccare in qualche modo D'Alfonso, dimostrando di esistere.

Per quanto riguarda invece l'attacco alla mia persona "ombra di D'Alfonso" dal 2007" (accusa ridicola! vergogna per chi firma l'articolo!), "componente nella segreteria del presidente di Regione" (non è vero, non sono componente di nessuna segreteria!) "componente del Comitato Via" (è vero, ho qualche competenza da mettere in campo!), "ha racimolato qualche altro incarico collaterale sempre affidato da D’Alfonso" (da verificare se tutto questo prefiguri una qualche forma di diffamazione, visto che sono un professionista e non vado in giro a racimolare proprio nulla, casomai faccio il mio lavoro con competenza e onestà, per vivere!)

Già in passato questo giornale ha scritto cose totalmente inesatte sulla mia persona, (prima del 2007!) cose che il giornale è stato costretto a ritirare! p.s. dimenticavo, la progettazione definitiva ed esecutiva è stata già affidata, quindi non mi sono candidato a niente, ma se fosse, (e non è) cosa avrebbe da ridire primadanoi, che il sottoscritto non deve lavorare? Vergogna ancora una volta!