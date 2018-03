Opere pubbliche Pescara: 16 milioni di euro per manutenzione e completamento incompiute

PESCARA. La Giunta Comunale ha approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018.

«Questo importante documento concretizza l’obiettivo dell’Amministrazione di ritenere la cura della città una linea di azione prioritaria – sottolinea il sindaco Marco Alessandrini - La manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi assorbe così le risorse più cospicue sia pure in un quadro di rilevante ristrettezza economica».

Dopo un anno di lavoro impegnato prioritariamente a ripristinare le viabilità interrotte da un vasto dissesto idrogeologico e la cantierizzazione di opere poste per limitare il fenomeno degli allagamenti, ora l’attenzione si sposta alla manutenzione ordinaria di tutte le infrastrutture cittadine che necessitano di interventi.

Allora 1 milione di euro per la manutenzione straordinaria non programmabile delle vie della città, 300 mila euro per lavori di manutenzione del Ponte del Mare, 250 mila euro per le piste ciclabili, 500 mila per la riqualificazione di varie vie e piazze, 300 mila euro per lavori di consolidamento del cimitero Colle Madonna.

«Senza illusioni, ma con l’assoluta consapevolezza di riuscire ad utilizzare le risorse proprie e quelle acquisite da altri soggetti pubblici e privati, affronteremo e aggrediremo le criticità presenti nel territorio cittadino secondo le aspettative più impellenti evidenziate dai pescaresi – entra nel merito il vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici Enzo Del Vecchio - Per il primo anno il Triennale si caratterizza per la manutenzione e quando avremo abbastanza risorse le opere pubbliche le daremo per reperimento risorse da enti terzi. Manutenzione, segnaletica stradale, dissesto, anti allagamento e mobilità sostenibile. Abbiamo nel 2016 appena 21 milioni e mezzo di euro per le opere pubbliche e c'è una parte significativa, per dimostrare come sia difficile governare il territorio, da leggere alla voce mutui per 50.000 euro: sono opere che gestisce il settore manutenzione. Negli anni precedenti avevamo zero e così ancora per un paio d'anni, questo perché per via della situazione economica che dobbiamo fronteggiare, non possiamo più fare mutui e ciò riduce della metà anche la capacità di fare opere pubbliche di un ente pubblico. Faremo di necessità virtù, combattendo con gli imprevisti».

«L'anno scorso avevamo 1,6 milioni di euro a disposizione per agire, ma abbiamo potuto fare poca cosa perché divennero 400.000 a causa dei tagli governativi. Quest'anno abbiamo invece 3.570.000 euro di fondi di stanziamento in bilancio e speriamo restino tali, a questi si aggiungono risorse che ci vengono dalle somme vincolate, che saranno indirizzate a eliminare punti di criticità idrogeologica. In questo piano non c'è nulla sul fronte antiallagamento, perché si tratta di attività in corso d’opera nel 2015, anzi quando abbiamo approvato il Triennale abbiamo anche approvato i piani anti-allagamento per di via Teofilo d'Annunzio e Riviera sud. In prospettiva vogliamo poi coinvolgere con questo piano e con la realizzazione delle Grandi Opere, il contributo oltre che della finanza partecipata, anche delle varie professionalità, perché dobbiamo pensare alle Aree di risulta, aree ex Cofa, aree golenali, Parco Fluviale e al parcheggio di Piazza Primo Maggio, su cui si giocherà il futuro e l’attrattività della città e che saranno utili a restituire respiro al comparto. Tutto questo avendo ben chiaro il quadro delle risorse indicate nel riepilogo sottostante».

opere finanziate con risorse di bilancio:

infrastrutturazione e messa in sicurezza di incroci e nodi stradali in varie zone della citta' 150.000,00 messa in sicurezza di Strada Casone 120.000,00 trattamento fitopatologici sulle alberature cittadine 100.000,00 lavori di consolidamento Cimitero Colle Madonna 300.000,00 realizzazione piste ciclabili 250.000,00 lavori di manutenzione del Ponte del Mare 300.000,00 interventi di rifacimento e riqualificazione della segnaletica stradale 400.000,00 manutenzione straordinaria non programmabile delle vie della città - accordo quadro 1.000.000,00 riqualificazione di varie vie e piazze cittadine 500.000,00 bike sharing e fonti rinnovabili 100.000,00 spese tecniche 350.000,00 totale 3.570.000,00

opere finanziate con risorse provenienti da enti diversi:

messa in sicurezza di via Ciafardella 150.000,00 lavori di manutenzione straordinaria copertura del fabbricato ex-Palazzo di giustizia 250.000,00 completamento e adeguamento antincendio del Museo delle meraviglie marine 350.000,00 adeguamento sismico dell'edificio comunale sede del comando dei Vv.Uu. sito in via del Circuito 1.300.000,00 collegamento fognario tra san donato e via Tirino 850.000,00 miglioramento sismico scuola San Silvestro 800.000,00 completamento dei lavori di recupero edificio ex O.n.m.i. 1.000.000,00 lavori di completamento Città della musica 300.000,00 realizzazione di skate park 150.000,00 bike sharing e fonti rinnovabili 400.000,00 5.550.000,00

opere finanziate con risorse diverse: