Assistenza domiciliare al massimo ribasso, dubbi sull’appalto dell’Asl di Pescara

ABRUZZO. Un appalto quantomeno dubbio che metterebbe a rischio la qualità del servizio.

La vicenda parte da metà agosto scorso quando è comparsa sulla Gazzetta Ufficiale la delibera numero 824 del 24 luglio 2015 della Asl di Pescara che, in qualità capofila (ed insieme alle altre tre Asl regionali), ha indetto una procedura aperta di ambito regionale alla ricerca di un operatore economico a cui affidare il servizio di assistenza sanitaria domiciliare.

Il bando prevede la creazione di un modello organizzativo per una presa in carico globale dell’assistito con garanzia dell’assistenza medico-specialistico, infermieristica, riabilitativa/logopedia, nonché di assistenza psicologica e socio-sanitaria.

Il valore dell’appalto, di considerevole importo, è di oltre 51 milioni di euro e verrà assegnato a quell’operatore economico che presenterà l’offerta economica più vantaggiosa.

Una gara al massimo ribasso che sta creando non poche perplessità. Come spiegano il responsabile Sanità Cisl Fp Abruzzo, Davide Farina, e il segretario generale Fp Abruzzo, Vincenzo Traniello, una cosa simile è stata già sperimentata negativamente sulla qualità delle prestazioni erogate e sulla retribuzione contrattuale ai lavoratori nell’appalto regionale del Cup con capofila la Asl di Chieti e quello degli OSS sempre nella Asl di Chieti.

Adesso si teme una replica.

E i dubbi sono parecchi anche perché l’appalto dell’ ADI prevede anche l’assegnazione di “pacchetti riabilitativi” di bassa, media ed alta complessità con una presa in carico del paziente dopo la formulazione di un piano di assistenza individuale redatto in base ai diversi bisogni di complessità.

Il futuro operatore economico, aggiudicatario della gara, potrebbe, dunque, ulteriormente sub-appaltare il servizio sanitario, per gli aspetti che riterrà più opportuni, per un importo pari al 30% del valore del corrispettivo appalto.

«È inopportuno affidare a terzi l’erogazione di prestazioni sanitarie di alto profilo e competenza professionale che, il Servizio Sanitario Regionale dovrebbe necessariamente gestire in forma diretta», denunciano Farina e Traniello.

SOGGETTI NON ACCREDITATI

Esiste un ulteriore elemento di dubbia legittimità dell’intero appalto: anche i “pacchetti” di prestazioni riabilitative sono commissionati a soggetti economici “non accreditati” quando, oggi, in Abruzzo ci sono Centri di Riabilitazione accreditati e convenzionati con la stessa Regione per erogare le stesse prestazioni.

Per la Cisl Fp sussiste un problema di violazione delle norme che regolano la materia ed i principi di accreditamento Istituzionale e standard delle prestazioni riabilitative disciplinate dalla Legge Regionale 32/2007, prevaricando, peraltro, le stesse linee guida ministeriali sui Piani di Indirizzo per la Riabilitazione, le quali prevedono che gli interventi riabilitativi siano erogati da strutture pubbliche e private a tal fine accreditate.

LE TARIFFE ‘FISSE’ DIVENTANO MOBILI

Anche dal punto di vista giuridico, la procedura di gara indetta dalla Asl di Pescara, sembra contenere profili di illegittimità, insistono i sindacati, sull’aggiudicazione delle prestazioni riabilitative a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Infatti le tariffe per la remunerazione delle prestazioni sono stabilite dalle Regioni e l’Abruzzo ha legiferato con delibera di giunta 671/2002 e delibera di consiglio regionale 157/2005.

«Non si comprende», spiegano Farina e Traniello, «come possa essere legittimamente plausibile un’eventuale ribasso di offerta su dette prestazioni che viceversa sono oggi oggetto di discussione per una loro eventuale rivisitazione al rialzo in quanto fissate oltre 10 anni fa».

La Cisl Fp Abruzzo chiede un confronto con l’assessore alla Sanità ed il commissario ad acta per verificare l’attuazione di percorsi alternativi e più virtuosi che possano consentire al Sistema sanitario Regionale di svolgere in forma diretta il servizio di assistenza domiciliare sanitaria ai cittadini abruzzesi.

APPALTO ASL PESCARA ASSISTENZA DOMICILIARE Delibera20150724n824[1]