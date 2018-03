Inchiesta Re Mida, chiesti 5 anni di carcere per Venturoni e Di Zio. 18 mesi anche per Di Stefano

PESCARA. Arriva finalmente alle battute finali il processo denominato Rifiutopoli o “Re Mida”. Oggi in udienza sono stati i pm a fare le arringhe finali e a chiedere le pene da applicare.

Cinque anni di reclusione a testa per l'ex assessore regionale Lanfranco Venturoni e per l'imprenditore Rodolfo Di Zio, un anno e sei mesi per il deputato di Forza Italia Fabrizio Di Stefano, assoluzione per non aver commesso il fatto per l'imprenditore Ferdinando Ettore Di Zio, assoluzione perché il fatto non costituisce reato per l'ex amministratore delegato della società Team Teramo Ambiente, Vittorio Cardarella e una multa di 100 mila euro per la società Deco del gruppo Di Zio.

Sono le richieste formulate oggi, nel tribunale di Pescara, dai pm Gennaro Varone e Anna Rita Mantini. L’inchiesta è del 2008. La vicenda giudiziaria ruota attorno alla realizzazione di un impianto di bioessiccazione a Teramo. Le accuse, a vario titolo, sono corruzione, istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, peculato, turbativa d'asta e millantato credito. I pm, inoltre, hanno chiesto l'assoluzione per Venturoni e Rodolfo Di Zio da uno degli episodi di corruzione contestati al capo g.

«Il processo ha dimostrato che tra l'imprenditore Rodolfo Di Zio e l'ex assessore regionale Lanfranco Venturoni esisteva un vero e proprio patto che aveva come oggetto questo scambio: la concessione, senza gara, da parte di Venturoni alla societa' Deco di Di Zio di appalti da centinaia di milioni di euro. In particolare l'appalto per la costruzione di un inceneritore e un altro per la realizzazione di un impianto di trattamento meccanico biologico».

E' uno dei passaggi fondamentali della requisitoria, durata quasi due ore, del pm Gennaro Varone, nel corso dei processo sui rifiuti in corso a Pescara davanti al Tribunale collegiale . Concetto sostanzialmente ribadito anche dal pm Anna Rita Mantini, che nella sua requisitoria ha trattato le questioni di natura giuridica.

«È una sentenza politica», ha detto l'ex assessore regionale Lanfranco Venturoni, presente in aula nel tribunale di Pescara, dopo la richiesta di condanna a 5 anni di reclusione. Si tratta però solo della richiesta dell’accusa.

La sentenza tuttavia è ormai prossima e sarà decisa dopo le arringhe finali delle difese e parti civili.