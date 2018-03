Operazione Nas nei panifici, 833 ispezioni, 44% irregolari

ROMA. Controlli dei Nas in 833 panifici ed esercizi di produzione e vendita di farinacei, dove nel 44% dei casi sono state scoperte irregolarità. Accertate 578 violazioni, prevalentemente amministrative. Nell'operazione "Autunno 2015" disposta dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin sono stati sequestrati in tutto circa 40.400 kg di alimenti vari, pane, e farine, procedendo alla chiusura di 41 strutture tra panifici, depositi alimentari ed esercizi di vendita, per un valore complessivo di 104 milioni circa.

Sono stati segnalati 393 esercenti alle Autorità competenti (di cui 21, deferiti all'Autorità Giudiziaria) e le sanzioni amministrative sono circa 400 mila euro. Le violazioni più ricorrenti hanno riguardato le carenze igienico-strutturali, l'assenza dell'autorizzazione sanitaria necessaria per l'esercizio dell'attività di panificazione; l'autocontrollo, la mancata predisposizione di un sistema di rintracciabilità dei prodotti; l'irregolarità dell'etichettatura e le inosservanze della specifica normativa di settore. Sono stati inoltre riscontrati illeciti di natura penale, come la presenza di alimenti in cattivo stato di conservazione e frodi in commercio. Le irregolarità sono sostanzialmente uguali tra Nord, Centro e Sud. In provincia di Lecce, in un panificio, sono state rilevate precarie condizioni igienico strutturali e contaminazione di materie prime ed attrezzature per la presenza massiva di insetti e roditori. I carabinieri hanno proceduto alla sospensione dell'attività ma il giorno dopo il panificio era in pieno esercizio.

A Bologna presso un panificio hanno rinvenuto alimenti (salumi, latticini, confetture, sfarinati, frutta secca, cioccolato, sciroppi, miele, ecc.) con termini minimi di conservazione e date di scadenza superati anche di qualche anno: sequestrati 190 quintali di alimenti, del valore di circa 25.000 euro. In un panificio di Torino, il NAS ha rinvenuto impasti per pane, pizze e panettoni, indebitamente congelati, invasi da brina e contenuti in sacchetti di plastica senza indicazioni sulla natura del prodotto e della data di congelamento. I titolari dello stabilimento sono stati denunciati. In provincia di Perugia i Carabinieri del NAS hanno individuato due locali adibiti abusivamente a depositi di alimenti, contenenti 100 quintali di preparato per basi di pizza congelate e 15.000 litri di bevande varie.