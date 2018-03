Liste d'attesa, 24 mesi sono troppi: si incatena davanti all' ospedale di Chieti

CHIETI. Un uomo di Sant'Eusanio del Sangro (Chieti), Paolo De Titta, si è incatenato per protesta all'ingresso del policlinico di Chieti.

L'uomo manifesta contro le liste di attesa, in particolare 24 mesi per una ecografia e sei mesi per una visita ortopedica. In uno dei cartelli che ha affisso accanto a sé chiede l'intervento del Prefetto di Chieti e annuncia di aver sospeso da questa mattina qualsiasi tipo di medicina fino a quando qualcuno non gli darà risposta.

Sempre sullo stesso cartello è scritto «mi stanno istigando al suicidio». L'uomo ha problemi di diabete con ulcere ad entrambi i piedi ai quali nel tempo ha subito amputazioni.

A maggio scorso l’assessore regionale alla Sanità, Silvio Paolucci, aveva presentato un piano per debellare le liste d’attesa : un ruolo importante sono chiamate a svolgere le Asl. I direttori generali dovranno assegnare al problema delle liste d'attesa una priorità specifica e adottare annualmente il Piano attuativo aziendale, dove dovranno essere indicate le azioni correttive e migliorative.

Secondo le previsioni dell'Asr e del Dipartimento Salute il Piano taglialiste dovrebbe entrare a regime tra 6 mesi con l'indicazione di un tetto massimo entro il quale la prestazione dovrà essere erogata.

Secondo una recente inchiesta svolta da PrimaDaNoi.it in Abruzzo i tempi d’attesa sono veramente biblici. Un anno e due giorni per poter effettuare un esame ecocolordoppler per una possibile ostruzione dei tronchi sovraortici a Pescara, 209 giorni alla Asl di Chieti e oltre 400 ad Atessa.

Presso la Asl aquilana, invece, l’ecocolordoppler dei tronchi sovraortici si riesce a prenotare in poco tempo, si va dai 2 giorni all’ospedale di Castel Di Sangro ai 9 dell’ospedale di Avezzano.

Non altrettanto rapida, invece, una mammografia di cui spesso si discetta sull’importanza per prevenire il cancro alla mammella. All’Asl aquilana si va dai 231 giorni di attesa del San Salvatore ai 420 giorni dell’ospedale di Sulmona. Va meglio all’Asl chietina dove in 20 giorni si trova posto al San Bernabeo di Ortona, centro di eccellenza proprio per la cura del seno.