Sanità: protesta autisti 118 Teramo per utilizzo improprio

TERAMO. Autisti del 118 ed Oss in protesta, stamane, in via Circonvallazione Ragusa a Teramo. I primi hanno lamentato di svolgere mansioni che esorbitano le loro competenze. I secondi, hanno invece appreso di essere stati licenziati.

In pratica, 25 operatori socio sanitari, assunti a tempo determinato, non hanno ricevuto alcuna proroga finendo in mezzo ad una strada. L'aspettativa di una proroga fino a fine anno e' sfumata nonostante gli operatori prossimi all'uscita abbiano chiesto di poter lavorare tutti magari a stipendio ridotto per un minor numero di ore. Eppure la Asl di Teramo ha bisogno di Oss il cui numero sarebbe insufficiente al fabbisogno ma, per la logica dei tagli imposti, il contratto si e' concluso senza rinnovo. Quanto agli autisti del 118, gli stessi, per mezzo dei sindacati, chiedono di non essere piu' considerati "autisti-soccorritori" in quanto non e' questa la loro funzione. Sarebbero tante e tali le responsabilita' nel caso in cui venissero impiegati a svolgere mansioni per cui non hanno competenza che gli autisti non vogliono correre pericoli. Su questo fronte ci sarebbe la disponibilita' della Asl a rivedere la posizione lavorativa.

«Oggi siamo qui insieme ai lavoratori per rappresentare problematiche ormai croniche - ha spiegato Amedeo Marcattili, della Fp Cgil - come quella che li vede impiegati giornalmente come autisti soccorritori pur senza essere inquadrati come tali. Quello che chiediamo alla Asl è di chiarire cosa devono fare i lavoratori ed eventualmente chi si assume la responsabilità di farli operare in un ruolo che non gli compete. Un conto è guidare un'ambulanza, un conto è caricare un malato sulla barella, soccorrendolo. Se succede qualcosa durante queste operazioni chi ne risponde?».

Sulla stessa linea gli interventi di Alfieri Di Giammartino della Uil e di Andrea Salvi della Cisl.

«La figura dell'autista soccorritore contrattualmente non esiste - spiega Salvi - Capiamo che la questione deve esse risolta ad altri livelli, ma la Asl deve chiarire questa situazione, chiarire chi deve fare cosa». Durante la protesta, con gli animi a tratti surriscaldato, è intervenuto anche il direttore amministrativo della Asl Maurizio Di Giosia, sceso a parlare con i lavoratori.

«Prendo atto delle proteste - ha detto - ciò che è legittimo si farà, ciò che non si può fare non lo faremo. A breve faremo un regolamento relativo agli autisti, oggi ci sono 4 livelli di autisti, specificando in base alle norme vigenti le competenze di ogni livello».