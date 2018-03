Chiusura 118 a Isola del Gran Sasso: «denunceremo tutte le morti per soccorso tardivo»

ISOLA DEL GRAN SASSO. L'estate è finita, ma nessuna certezza di ripensamento ha avuto la popolazione montana sulla paventata chiusura della postazione 118 a Isola del Gran Sasso che investe anche Bisenti.

Dunque se nessun politico deciderà di tornare sui propri passi la popolazione montana (e un milione e mezzo di pellegrini e turisti che ogni anno visitano il Santuario di S. Gabriele e la montagna) perderà il servizio e la sicurezza per l'Emergenza Sanitaria conquistati e mantenuti per 15 anni, con numerose vite salvate.

«Senza sostanziali ripensamenti, l'entroterra verrà squalificato», denuncia il Comitato ‘Crescita Comune’.

La paura è tanta: chi dovesse ade esempio subire un arresto cardiorespiratorio - vecchio o giovane che sia, residente, pellegrino o turista – dovrà attendere troppo a lungo prima di essere soccorso da una postazione 118 troppo lontana.

«É forse questo il 'risparmio' previsto nel riordino della spesa sanitaria?», chiede il comitato. «É forse quello dell'inevitabile aumento delle morti 'montane', o dell'incremento delle spese per le sequele e disabilità varie nei cerebrolesi, conseguenti ad un arresto cardiocircolatorio soccorso tardivamente?»

Dopo avere avuto per molti anni il rispetto degli standard europei nei tempi per l'emergenza sanitaria (8 minuti in area urbana e 20 minuti in area extraurbana), l'area montana corre il serio rischio di essere retrocessa ad area 'extraurbana': «una drammatica involuzione di 15 anni».

Se nulla cambierà, dunque, la popolazione è pronta a denunciare alla magistratura ogni caso di morte dovuta evidentemente al 'fattore tempo', al ritardo nel soccorso, «venendo a mancare gli standard voluti dalla normativa e fin qui assicurati nel nostro territorio».

«Non potrà essere altrimenti», assicura il Comitato, «se la Regione Abruzzo procederà comunque, nonostante la nostra denuncia, a comunicare alle Asl di attuare pedissequamente il piano di riordino, anche per quanto riguarda le postazioni 118 e se la Asl di Teramo applicherà senza modifiche quello che ad oggi pare continui ad essere il progetto.

L'unica proposta di ridistribuzione delle postazioni 118 in provincia di Teramo é quella presentata dall'allora responsabile del 118 e mai rimessa in discussione.

Questo significherebbe che a soli 5 minuti dall'ospedale di Teramo (Val Vomano) si aprirebbe una postazione medicalizzata, mentre si toglierebbe l'Infermiere 118 a Isola del G.S. (e Bisenti), aree da 25 a 50 minuti dall'ospedale.

«Quale politico, 'commissario' o amministratore ratificherà questo incredibile proposito, che prevede il raddoppio della sicurezza nell'area urbana (quella compresa nel raggio di 8 minuti di percorrenza nel soccorso) nel territorio di Teramo, mentre smantella quello dei Comuni di Isola G.S., Castelli, Colledara, Castel Castagna, Tossicia - oltre che del Santuario di S. Gabriele - come anche nella Val Fino, a Bisenti), togliendo dopo 15 anni il personale 118 della postazione di Soccorso?», chiede il comitato.