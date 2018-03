Amp ‘Torre Del Cerrano’: «atti illegittimi, intervenga prefetto»

SILVI. Un intervento urgente del prefetto di Teramo, Valter Crudo, per evitare che i Comuni di Silvi e Pineto agiscano in modo illegittimo alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Area Marina Protetta (Amp) 'Torre del Cerrano', procedendo, invece, alla modifica dello statuto dell'Amp.

E' quanto chiedono i consiglieri di minoranza al Comune di Silvi in una nota inviata al prefetto pretendendo che sia fatta chiarezza in materia di quote e rappresentanze della Provincia e garantendo, quindi, le quote delle minoranze consiliari e delle associazioni ambientaliste.

Il documento è firmato dai consiglieri comunali Michele Cassone, Enzo D'Isidoro (Silvi Bellissima), Annapaola Mazzone (Forza Italia), Luciana Di Marco (Nuovo Centrodestra), Alessandro Valleriani e Enrico Marini (Uniti per Silvi). Gli stessi avevano già inviato ai sindaci di Silvi e Pineto una richiesta di annullamento del bando per la nomina del membro del Cda, anch'esso ritenuto illegittimo.

Nei giorni scorsi il capogruppo di Silvi Bellissima al Consiglio comunale di Silvi, Michele Cassone, ha raggiunto la sede del Consorzio di gestione dell'Amp, 'Villa Filiani', ed ha presentato una richiesta di accesso agli atti per visionare il documento di convocazione dell'assemblea dei soci prevista per il 28 settembre e le proposte di nomina, proposte che, però, non erano presenti.

«Chiediamo di rinviare la convocazione dell'assemblea - dicono i consiglieri - di modificare lo statuto, di chiarire definitivamente le quote della Provincia e le rappresentanze spettanti alle minoranze consiliari e alle associazioni ambientaliste. Quello che ci preme di più è che il nuovo presidente abbia capacità organizzative e, soprattutto, comprovate competenze nelle materie ambientali, così come richiesto dalla legge quadro sui parchi. Non accetteremo candidature che non rispettino tali requisiti. Basta con gli atti illegittimi – concludono i consiglieri di minoranza – si proceda nel rispetto della legge e nell'interesse dell'Area Marina Protetta e del territorio legato alle attività di tutela e valorizzazione ambientale svolte dal parco».

NOMINATI I NUOVI MEMBRI DEL CDA

Intanto però sono stati nominati questa mattina i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione dell'Area Marina Protetta di Torre del Cerrano. Le nomine sono avvenute nel corso dell'Assemblea del Consorzio, alla quale hanno partecipato i due comuni membri di Pineto e Silvi insieme alla Regione.

I membri nominati sono i seguenti: Leone Cantarini, enologo al lavoro con numerose cantine italiane, Nerina Alonzo, già assessore all'Ambiente di Pineto e tra i primi promotori del Parco, Fabiano Aretusi, laureato in Scienze Bancarie e operatore turistico, Pietro Palozzo, avvocato, e Marina De Ascentis, biologa e insegnante.

«Da oggi inizia una pagina nuova nella vita del Parco Marino - ha dichiarato il sindaco Robert Verrocchio - e ringraziamo Benigno D'Orazio per il lavoro svolto in questi anni, lavoro che ha portato il Parco ad essere conosciuto anche in Europa. Adesso abbiamo un team composto di professionalità ed esperienze, che sono sicuro farà assolutamente del bene al nostro Parco. Ringraziamo anche le minoranze della nostra citta' che con senso di responsabilità hanno partecipato attivamente alla scelta dei membri del Cda».

«Sono più che soddisfatto di aver portato a termine questo lungo cammino che ci permetterà di far tornare a funzionare a pieno regime quella grande risorsa per il nostro territorio che è il Parco Marino», ha dichiarato il sindaco di Silvi Francesco Comignani.

Soddisfazione per le nuove nomine è arrivata anche dalla Provincia, che nei giorni scorsi ha deliberato il rientro negli organi del Parco, rientro che è in fase di perfezionamento.