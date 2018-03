Dopo il fallimento della coop Lilium archiviate anche le loro denunce per diffamazione

ABRUZZO. Dopo anni di notizie controverse a gennaio 2015, cospicui investimenti pubblicitari di ogni genere, la cooperativa Lilium è fallita trascinandosi dietro una storia che più volte è stata raccontata dalla cronaca.

Non sempre è stato facile districarsi tra denunce di persone che raccontavano presunti maltrattamenti e descrivevano il centro di accoglienza di San Giovani Teatino non proprio in modo lusinghiero.

Anche PrimaDaNoi.it è stata trascinata in giudizio dopo essere stati pesantemente attaccati e denigrati dai vertici della cooperativa; Vittorio Lupinetti e tale Dominique Quattrocchi come si può ben comprendere dai commenti fiume rintracciabili qui

Alla fine il fallimento della Lilium ha prodotto l’archiviazione delle cause da questa intentate per diffamazione e ha messo al riparo gli amministratori da una richiesta di risarcimento danni per lite temeraria.

Tra le azioni giudiziarie da poco conclusa anche quella contro la associazione Ccdu Onlus che più volte attraverso il nostro giornale aveva denunciato abusi e presunte irregolarità nella comunità e venendo denunciata dal solito presidente Vittorio Lupinetti di Lilium.

Qualche giorno fa il gip di Chieti ha deciso per il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. E’ stata così cassato la richiesta del pubblico ministero di iniziare un processo contro alcuni membri del Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani Onlus e l’allora consigliere comunale Gabriella Maffioletti per fatti risalenti al 2012.

Sulla Lilium, alla fine del 2012, proprio a seguito di vari esposti, era stato disposto un accertamento affidato ai NAS che, in sintesi, aveva riscontrato, come può leggersi nella loro informativa in atti, indizi per gravissimi reati: esercizio di attività sanitaria senza autorizzazione (art. 110 C.P. e 193 T.U. LL.SS.); falso ideologico (artt. 110-483 C.P.); truffa in danno di Enti Pubblici (artt. 110-640, secondo comma, C.P.).

In buona sostanza, da questi accertamenti era risultato che la Lilium operava del tutto abusivamente perché priva delle necessarie autorizzazioni sanitarie, aveva presentato documentazione ideologicamente falsa e, per l’effetto, frodava, incamerando cospicue rette, gli enti pubblici che mandavano i ragazzi perché venissero curati.

In seguito era stata emessa un’ordinanza il 21 dicembre 2012 con la quale si intimava la cessazione dell'attività sanitaria esercitata in via Verdi.

La Lilium presentava quindi ricorso che veniva respinto dal TAR.

Nell’ottobre 2012 la ASL ha informato il Comune che la Lilium non era in possesso dell’autorizzazione sanitaria predefinitiva e le domande per ottenere quella definitiva non sono state accolte. A sua volta la Regione ha chiarito che la società non era iscritta all’albo, dove compariva ancora la Cearpes. La Lilium, che risulterebbe in possesso solo di autorizzazioni per servizi alla persona, rilasciate dal Comune nel 2007, non potrebbe beneficiare delle norme sulle strutture sanitarie.

Dunque dopo la Cearpes cooperativa “madre” anche la Lilium è fallita.

«Oggi, siamo soddisfatti della decisione del giudice che pone fine a una vicenda paradossale in cui ci trovavamo ad essere imputati addirittura di calunnia, per aver semplicemente fatto il nostro dovere di denuncia a tutela di ragazzini minorenni e indifesi», commentano dal Ccdu, «ora, vorremo portare l’attenzione dei cittadini e dei legislatori su queste comunità psichiatriche ad alto contenimento. Riteniamo che debbano essere ripensate integralmente. Il solo pensiero che attualmente ci siano ragazzi chiusi a chiave in una struttura, pesantemente sedati e legati al letto da psichiatri che ritengono che “non ci siano altri modi di cura e che non esistono terapie d’urto alternative, se non quelle dei farmaci e dei letti di contenzione” ci fa rabbrividire. Purtroppo siamo a conoscenza di altre strutture in cui si utilizzano regolamenti e protocolli che a nostro avviso violano i diritti umani dei ragazzi. Noi ci battiamo perché non siano più tollerati, in una società che voglia avere i caratteri per definirsi, civile».