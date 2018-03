Il Tar sospende (a metà) la chiusura del punto nascita di Ortona

ORTONA. Il Tar ha accolto la richiesta di sospensiva degli effetti della Delibera n. 89 del 03/07/15 del Direttore Generale della Asl di Chieti, Pasquale Flacco, nella parte riguardante l’interruzione dei ricoveri per malattie e disturbi dell’apparato riproduttivo femminile e della parte ginecologica dell’unita operativa di ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero di Ortona.

L’istanza è stata presentata dagli avvocati Nicola Gasparro e Francesco Domenico Crescente, difensori della Dottoressa Manuela Mucci. L’udienza nel merito è stata fissata per la trattazione del ricorso l'udienza pubblica il 3 dicembre 2015.

Secondo il consigliere regionale di Forza Italia, Mauro Febbo, «sui punti nascita è tutto da rifare in primis per Ortona e poi per Atri, Penne e Sulmona».

Secondo Febbo l’ordinanza metterebbe in discussione «la scellerata linea intrapresa dalla Regione in Sanità e di fatto vengono smentite le motivazione portate avanti da una maggioranza presuntuosa , arrogante e “ignorante” perché ignora dati e procedure. Chi spiegherà ai cittadini che non bisognava chiudere il Punto nascita? Chi pagherà per i danni arrecati alle comunità locali? Come usciranno D’Alfonso e Paolucci da questa clamorosa debacle?».

«Siamo parzialmente soddisfatti», hanno commentato invece i consiglieri comunali di Ortona, Leo Castiglione e Franco Musa, «per questo risultato che premia la tenacia e la dedizione della Dott.ssa Mucci e di tutti coloro che lavorano nel reparto, e rende ancor più colpevoli tutti gli amministratori, Sindaco D’Ottavio e consiglieri che non si sono spesi con convinzione e determinazione nella difesa dell’ospedale. Chiediamo adesso che il Direttore Generale, l’Assessore Silvio Paolucci e il Commissario ad acta Luciano D’Alfonso prendano atto della decisione del Tar in attesa del giudizio di merito».

PAOLUCCI:«IL TAR NON HA SOSPESO IL PUNTO NASCITA»

«Il Tar Abruzzo ha dato ancora una volta ragione alla Regione sul Punto nascita di Ortona, questa e' la vera notizia».

Lo afferma l'assessore alla Programmazione sanitaria, Silvio Paolucci, dopo aver letto l'ordinanza dei giudici amministrativi della sezione distaccata di Pescara depositata oggi.

«Come dovrebbe essere noto ai legislatori regionali, il punto nascita riguarda il reparto di Ostetricia, per il quale e' stato nuovamente richiesta sospensiva e ancora una volta la stessa e' stata respinta. Nel provvedimento - sottolinea Paolucci - si dispone la sospensione della delibera Asl limitatamente alla parte in cui dispone la interruzione dei ricoveri relativi 'alle malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo femminile', cioe' del reparto di Ginecologia dell'ospedale di Ortona. Per questo reparto la Regione e la Asl condividono l'esigenza di elevare, e di molto, l'offerta ospedaliera di Ortona, puntando, per il bene delle esigenze della popolazione abruzzese, sull'Oncologia ginecologica. Avendo, peraltro, la Regione Abruzzo un'offerta sovrabbondante delle prestazioni dei disturbi dell'apparato riproduttivo. Cio' significa che verra' predisposto eventualmente apposito decreto. A rafforzare questa interpretazione, nella parte dispositiva il Tar esclude espressamente i ricoveri che 'esulano l'ambito ostetrico e perinatale'. Questi sono gli atti, le interpretazioni strumentali di una certa parte della politica le lasciamo ad altri, peccato che spesso questo accade in Sanita'».

