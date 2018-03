Powercrop. Il Comune di Avezzano ricorre al Consiglio di Stato

AVEZZANO (L'AQUILA), 23 SET - La giunta comunale di Avezzano ha deliberato di proporre ricorso, in via cautelare, al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar Abruzzo di sospendere il diniego alla costruzione dell'impianto a biomasse in località Borgo Incile, frazione di Avezzano. L'atto è stato adottato in seguito all'impugnazione, da parte della società Powercrop e della società Eridania-Sadam, dell'istanza di sospensione dell'efficacia di provvedimenti della Regione Abruzzo, della Provincia dell'Aquila e degli altri enti interessati alla gestione e alla pianificazione della riserva naturale del Monte Salviano.

«E' una delibera - ha dichiarato l'assessore alla Mobilità urbana e alle attività produttive, Roberto Verdecchia - a tutela del cittadino e dell'intero territorio, in coerenza con quanto sostenuto da sempre dall'amministrazione Di Pangrazio».

E solo pochi giorni fa la Regione Abruzzo ha formalizzato il suo no al decreto inceneritori che prevede una serie di impianti anche nella nostra regione.

Nel corso della riunione tecnica della 'Commissione Ambiente delle Regioni' presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, l'assessore Regionale all'Ambiente, Mario Mazzocca, ha espresso il proprio motivato dissenso sul "Decreto Inceneritori" che include anche l'Abruzzo quale una delle regioni destinate, nelle intenzioni del governo, ad ospitare questi impianti.