Bimba morì in ospedale Ascoli: due medici rinviati giudizio

ASCOLI PICENO. Il Gup di Ascoli Piceno ha rinviato a giudizio per omicidio colposo due pediatri dell'ospedale 'Mazzoni' di Ascoli, Luigino Luciani e Anna Maria Bianchi, per il decesso di una bambina di 16 mesi morta nel nosocomio per un 'valvolo' il 30 giugno 2012.

Prosciolta invece la neonatologa Laura De Petris. Il processo si aprirà il 21 marzo 2016.

La bambina, figlia di una coppia di ascolani residenti a Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo), aveva avuto problemi di salute fin dalla nascita. Giunta nel pronto soccorso dell' ospedale di Sant'Omero per forti dolori addominali, era stata poi trasferita al 'Mazzoni'.

La mattina seguente il ricovero però le condizioni della bimba peggiorarono, e sopraggiunsero due arresti cardiaci a poche ore di distanza l'uno dall'altro. Il secondo, fatale, la colpì nel primo pomeriggio, mentre veniva trasferita in ambulanza nella caserma dei vigili del fuoco da dove avrebbe dovuto essere portata in elimabulanza nell'ospedale di Ancona.

La piccola aveva problemi diagnosticati già prima del parto tanto che subito dopo la nascita era stata sottoposta ad un intervento chirurgico.

Il gip aveva archiviato l'inchiesta su richiesta della stessa procura ascolana, basandosi sul risultato di una perizia affidata al medico legale Mariano Cingolani. Il perito aveva concluso che se anche fossero stati effettuati tempestivamente determinati esami diagnostici, che avrebbero sicuramente evidenziato il valvolo che causò il decesso della bambina, non c'era alcuna certezza che la piccola si sarebbe salvata. La famiglia Marcozzi ha proseguito la sua battaglia ed ha prodotto una consulenza di parte in base alla quale «in caso di diagnosi tempestiva di volvolo intestinale si sarebbe potuto e dovuto intervenire chirurgicamente con successo».

Oggi in aula genitori e familiari si sono presentati con una maglietta con la foto della bambina.