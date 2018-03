Auto blu e promozione Robimarga, parla la difesa di Varrassi

TERAMO. Nuova udienza, ieri pomeriggio, del processo a carico dell'ex manager della Asl di Teramo Giustino Varrassi, accusato di peculato, truffa e abuso d'ufficio per il presunto indebito utilizzo dell'auto blu e per la promozione dell'urologo Corrado Robimarga.

Processo che vede davanti ai giudici, sempre per utilizzo dell'auto blu, anche il suo ex autista Giovanni Lanci (accusato di truffa e appropriazione indebita), mentre per la promozione di Robimarga insieme a Varrassi sono chiamati a rispondere di abuso d'ufficio l'ex direttore amministrativo Lucio Ambrosj, l'ex direttore sanitario Camillo Antelli e i dirigenti Maurizio Di Giosia, Vittorio Scuteri, Corrado Foglia e Gabriella Palmeri. Secondo l'accusa, l'affidamento dell'Unità Operativa di Giulianova a Robimarga fu illegittimo, con la commissione disciplinare che, sempre secondo la Procura, avrebbe sospeso indebitamente la procedura disciplinare a carico del medico (all'epoca coinvolto in un'altra inchiesta).

Oggi, dopo le richieste di pena avanzate nella scorsa udienza dalla Procura, è stata la volta dei legali di Varrassi che, a colpi di precedenti giurisprudenziali e sentenze di Cassazione, hanno sostenuto come per l'utilizzo dell'auto blu a carico dell'ex dg non si possa configurare né l'ipotesi di peculato né quella meno grave di peculato d'uso.

«La sostanza delle accuse rivolte a Varrassi riguarda l'utilizzo dell'auto per il tragitto casa-lavoro - ha sottolineato l'avvocato Nicola Pisani - e non l'utilizzo per fini privati. E questo è un dato decisivo in quanto tra le esigenze di servizio rientrano anche gli spostamenti casa-lavoro e viceversa».

Un dato su cui ha insistito anche il secondo legale di Varrassi, l'avvocato Gianfranco Iadecola, per il quale «la giurisprudenza è costante nel ribadire che gli spostamenti casa-lavoro con l'auto di servizio non costituiscano in alcun modo peculato, tranne nei casi in cui il mezzo venga utilizzato per scopi personali e privati e nel caso in cui l'utilizzo casa-lavoro sia espressamente vietato da norme e contratti».

Casi questi ultimi non riferibili a Varrassi, secondo la difesa. Per la difesa non si configurerebbe nemmeno eventualmente il peculato d'uso, così come Varrassi non avrebbe avuto alcun ruolo né nella sospensione del procedimento disciplinare a carico di Robimarga, che sarebbe comunque stata dettata da motivi di opportunità, non essendoci all'epoca nemmeno una sentenza di primo grado, né nella sua successiva nomina alla direzione dell'unità di Giulianova, avvenuta comunque secondo le difese in maniera regolare.