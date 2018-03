Rifiuti Montesilvano, dipendenti Tradeco difendono la società: «raccolta eseguita»

MONTESILVANO. «Rigettiamo al mittente le accuse infamanti dell’amministrazione pubblica».

I dipendenti locali di Tradeco contestano quanto affermato dall’assessore Cilli sabato mattina quando in una nota inviata ai giornali ha denunciato la mancata raccolta dei rifiuti in città.

Un rapporto difficile quello tra il Comune e la società pugliese multata nei mesi scorsi per non aver rispettato alcune indicazioni del contratto.

Ma i lavoratori non ci stanno: «la probabile strategia messa in atto dall’attuale Governo locale e dal suo rappresentate è quella di spostare l’asticella dell’attenzione dei lettori, forse disattenti, su quanto oramai accaduto, come quello degli abbandoni dei rifiuti ingombranti, e non sulle cause che determinano questo odierno scempio cittadino. Nulla però viene riferito su cosa sta facendo o vorrebbe porre in essere l’attuale amministrazione per arginare questa problematica e con essa il conferimento dei rifiuti a qualsiasi ora del giorno; l’abbandono non solo dei rifiuti ingombranti ma anche dei rifiuti solidi urbani nelle vicinanze dei cassonetti; l’abbandono di enormi quantità di materassi, carcasse di frigoriferi, pneumatici, potature e quant’altro immaginabile».

Secondo i lavoratori, inoltre, «fin troppo facile risulta accusare e di conseguenza sparare a zero sulle maestranze che, con non poche difficoltà, quotidianamente cercano di applicare quanto descritto nel contratto che regola i servizi di igiene urbana, visionato, ritenuto valido ed approvato dall’Ente medesimo per mezzo di propri tecnici. Ebbene gli accordi prevedono una tempistica lontana anni luce rispetto a quanto quotidianamente eseguito, soprattutto nella raccolta dei rifiuti ingombranti, che viene giornalmente svolta eseguendo sia ritiri programmati, sia la raccolta delle discariche abusive, anche in danno alla Società Tradeco, impiegando uomini e mezzi che non dovrebbero svolgere con detta assiduità il citato servizio».

I dipendenti poi forniscono una serie di numeri: «nell’anno 2014 sono stati effettuati 1993 interventi programmati di raccolta ingombranti e 1876 interventi per la rimozione di accumuli di rifiuti ingombranti abbandonati abusivamente, con un quantitativo totale avviato a recupero pari a Kg. 530.995,00. Nel corso del 2015 e comunque sino alla data odierna sono stati svolti 1618 interventi programmati di raccolta rifiuti ingombranti e 680 interventi per la rimozione di accumuli di rifiuti ingombranti abbandonati abusivamente, con un quantitativo totale avviato a recupero pari a Kg. 455,710,00. Nelle giornate 15, 16, 17 e 18 settembre sono stati raccolti in totale Kg 11.940,00.

Il trend del 2015 rispetto al 2014 prova la continua ed incontrastata crescita dei rifiuti ingombranti, figlia certamente di un controllo del territorio poco adeguato e la mancanza di una seria politica repressiva».