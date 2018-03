118 Teramo, «autisti ambulanze costretti a operare in ruoli sanitari»

TERAMO. «Nonostante le promesse da marinaio dell’assessore alla sanità della Regione Abruzzo e della direzione generale della Asl di Teramo, gli autisti di ambulanza continuano ad essere utilizzati in modo improprio».

La denuncia arriva da Amedeo Marcattoli, FP Cgil, Andrea Salvi, Fp Cisl e Alfiero Di Giammartino, Uil Fpl che raccontano vicende di ordinaria mala gestione. Problemi invisibili ai più fino a quando non sorgono problemi maggiori: «gli autisti sono costretti nella pratica ad operare in un ruolo sanitario, con tutti i rischi connessi, ma gli viene negato il riconoscimento delle funzioni sanitarie all’interno dell’equipe di soccorso, in pratica si pagano due lavori al prezzo di uno».

Una organizzazione del 118 che secondo i sindacati non funziona e che dovrebbe essere decisamente migliorata.

Nonostante le promesse, come detto, nulla si è mosso.

E si cita solo qualche esempio che forse la politica attenta ai tagli dovrebbe analizzare.

Ad esempio nelle ore pomeridiane, a Teramo, c’è un solo autista per i trasporti secondari e urgenti. Oppure nella normale turnazione di servizio degli autisti non viene rispettata la turnistica tradizionale con mancate assegnazione dei turni di riposo e senza un riconoscimento della esperienza professionale.

E poi ancora il coordinatore del servizio di 118 di Teramo che gestisce piu' reparti, «percepisce una lauta ricompensa per fare i turni per i progetti a cui partecipa direttamente», denunciano i sindacati. «Gli autisti di emergenza sono stati utilizzati per il trasporto del coordinatore per missioni non urgenti distogliendoli dai servizi istituzionali, come successo piu’ volte nel passato».

L’attuale Responsabile del 118 è cosciente delle problematiche del servizio di emergenza ?, chiedono le sigle sindacali, oppure lui stesso è un problema non essendo in grado di risolverli con una diversa organizzazione del lavoro ?

Un’ultima domanda le tre sigle la girano ai vertici della Asl: «quando si spende, o si sperpera, per Anpas, Croce Rossa e Misericordia? Questi servizi non costerebbero meno se gestiti internamente ?

Sono domande semplici ma importanti affinché si dia sempre un servizio efficiente per i cittadini».