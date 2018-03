Malati oncologici, a Pescara radioterapia rotta: stop a cure. Acerbo: «assurdo»

PESCARA. Un guasto che sta determinando diversi problemi a chi in questo momento non vive una situazione facile. Così al dramma si aggiunge dramma.

A Pescara, infatti, si è rotto l’acceleratore lineare che serve per le cure di radioterapia destinata ai malati di tumore, un apparecchiatura che ha circa 20 anni ed infatti già in passato c’erano stati guasti del genere. Per avere un nuovo macchinario dovrà essere bandita una gara d’appalto con tempi molto lunghi. L’ex consigliere regionale di Rifondazione Comunista esprime la sua indignazione e chiede di intervenire immediatamente per affrontare l’emergenza, stanziando adeguate risorse aggiuntive nelle ASL di Chieti e Teramo dove poter dirottare i malati pescaresi.

«Cosa aspettano?», domanda Acerbo. «E’ una vicenda vergognosa e avrebbe meritato un immediato intervento da parte della Regione. Proviamo solo a immaginare il calvario di chi – già alle prese col terribile male - ha dovuto interrompere i trattamenti o non li ha potuti iniziare o è dovuto andare fuori regione. Non si può far finta di niente o attribuire la colpa solo a un guasto tecnico. L'acceleratore si è rotto da tempo - cosa naturale visto che ha circa 20 anni - e pare che ci siano stati problemi da parte del fornitore a procurare il pezzo di ricambio. Emerge chiaramente un deficit di programmazione perché una cosa del genere non era certo imprevedibile essendo la macchina vecchia».

I pazienti stanno subendo disagi enormi e solo una parte di loro è stata dirottata a Teramo e Chieti.

Acerbo chiede di sapere come avviene la scelta: «sulla base di criteri medici o di conoscenze, relazioni, raccomandazioni come accade di solito nella nostra regione?»

Per avere una macchina nuova operativa tra gara e lavori non semplici ci vorrà sicuramente più di un anno. Circola voce che forse entro ottobre la macchina vecchia sarà di nuovo funzionante ma, considerata la tradizione a cui i pazienti sono abituati, i tempi potrebbero dilatarsi.

«C’è da domandarsi», continua Acerbo, «se Asl e Regione hanno fatto tutto quanto era possibile per alleviare disagi e garantire trattamenti. La mia risposta è no. D’Alfonso aveva promesso coccole ai malati e che la Regione sarebbe stata dovunque. Non mi pare proprio. Infatti malati e familiari che attendevano di iniziare o riprendere trattamenti si son sentiti dire che non c’era posto sufficiente negli altri ospedali. Purtroppo la cosa non è vera, nel senso che era ed è possibile fare qualcosa che non è stato finora fatto».

Secondo Acerbo la Regione - che dovrebbe coordinare le Asl di fronte a un'emergenza di questo tipo - avrebbe dovuto riunire le Asl abruzzesi e intervenire subito per aumentare la possibilità di utilizzare le macchine in dotazione delle ASL di Teramo e Chieti. «La cosa non sarebbe particolarmente difficile», insiste l’esponente di Rc. «Stanziando le adeguate risorse aggiuntive il personale delle ASL di Chieti e Teramo potrebbe fare un turno giornaliero in più (cioè far lavorare le apparecchiature anche di sera) e aumentare quindi il numero dei pazienti assorbendo quelli provenienti dalla Asl di Pescara. Come si può giustificare che a fronte di centinaia di malati oncologici disperati non si sia immediatamente intervenuti nell’ambito del possibile per porre riparo alla situazione? Invito la Giunta Regionale a darsi una mossa e a prendere in considerazione la proposta avanzata di Rifondazione Comunista».