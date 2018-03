Pilkington San Salvo, lavori di miglioramento per illuminazione nella fabbrica

SAN SALVO. Mercoledì scorso la RSU della Pilkington Nsg di San Salvo si è incontrata con i responsabili aziendali per discutere e approfondire alcuni temi che erano stati posti da più tempo dai rappresentanti dei lavoratori.

Si è ampiamente discusso dell’accordo sugli Shift Tecnologist e la nuova figura che è stata introdotta con la nuova organizzazione del lavoro, l’azienda provvederà a redigere un testo che ne definisca la classificazione.

Altro punto quello degli erogatori acqua: dal prossimo 15 ottobre, in concomitanza con la settimana del Safety Day, nei locali della mensa aziendale saranno disponibili i primi erogatoti di acqua (naturale e frizzante).

Illuminazione: saranno migliorate le illuminazioni esterne e quelle interne dello stabilimento. La Rsu della Pilkington ha chiesto ai responsabili aziendali di farsi carico per la sistemazione della illuminazione antistante al parcheggio sud.

Viabilità: sia per i pedoni sia per i vari mezzi che circolano all’interno/esterno dello stabilimento è in fase di realizzazione una nuova disciplina che regoli il transito pedonale e stradale. «In quest’ottica», dicono i sindacati, «intendiamo sollecitare la società affinché sia definitivamente portato a termine il progetto su una pensilina che accompagni i lavoratori fino all’ingresso nei vari plant».

Parcheggio biciclette SS2: si sta approntando un piccolo parcheggio per tutti quei lavoratori che intendono recarsi al lavoro con biciclette. Indumenti da lavoro: cominceranno nei prossimi mesi delle riunioni tra la Rsu e i responsabili aziendali per esaminare alcune problematiche emerse sui nuovi indumenti e verificarne la possibilità di modificare l’attuale sistema di approvvigionamento.

Nei giorni scorsi si è svolto anche l’incontro –richiesto dalle RSU di Pilkington e Denso - con il presidente della regione Abruzzo Luciano D’Alfonso. L’incontro è stato definito «positivo» poiché si sono trattati temi che «possono dare un nuovo slancio al nostro territorio come i Fondi regionali ed europei destinati alle attività produttive, i Trasporti (porto di Vasto e treno commerciale regionale), la Fiscalità (addizionale regionale e comunale) ed il reintegro salariale sugli ammortizzatori sociali».