Montesilvano: rifiuti non raccolti. E’ caos. Cilli: «Pugno di ferro con la Tradeco»

MONTESILVANO. «Ancora una volta dobbiamo constatare le inadempienze da parte della Tradeco, nello svolgimento di quanto previsto dal contratto».

E’ un attacco duro quello dell’assessore all’Igiene Urbana Paolo Cilli nei confronti della Tradeco, la società di Altamura che si occupa della gestione dei rifiuti a Montesilvano. Da mesi la situazione è complicata e il Comune ha multato più volte la società che non rispetterebbe il contratto.

«Questa mattina – dice Cilli – in diverse zone di Montesilvano non sono stati raccolti molti rifiuti, abbandonati al di fuori dei cassonetti, con gravissime conseguenze per il decoro cittadino e ancor di più per l’igiene pubblica. È inaccettabile tutto questo, soprattutto a fronte della costante correttezza e puntualità con le quali il Comune assolve ai pagamenti del servizio. I problemi generati dalla Tradeco sono una pesante eredità da gestire. Già da diverse settimane avevamo richiesto un incontro formale qui in Comune con i vertici della società, che si sarebbe dovuto svolgere oggi. Solo questa mattina abbiamo saputo che la riunione è stata annullata. Ne abbiamo convocata immediatamente una per la prossima settimana per avere un confronto diretto».

L’assessore annuncia inoltre: «Valuteremo ora anche eventuali sanzioni per le gravi mancanze riscontrate. È inaudito che quartieri di Montesilvano siano invasi da rifiuti ingombranti che non vengono raccolti dalla Tradeco. Ma è altrettanto inaccettabile che nostri concittadini siano totalmente irrispettosi dell’ambiente nel quale vivono e si sentano autorizzati ad abbandonare per strada materassi, armadi, lavandini. Insomma rifiuti di ogni genere, trattando la città come una discarica a cielo aperto».

Per coloro che avessero necessità di smaltire rifiuti ingombranti, in piccole quantità, è attivo il numero verde 800.198.760, per prenotare il ritiro gratuito a domicilio.