Morta in ospedale senza cure: il primario: «mi hanno detto che aveva solo insufficienza respiratoria»

PESCARA. Sarà magari stata una svista o un errore che però nessuno ha fatto notare prima. I turni del reparto di Medicina Generale II prevedevano che nel pomeriggio del 12 febbraio 2014 non vi fossero medici di turno ad assistere -forse una ventina di pazienti- che di fatto sono rimasti senza assistenza.

La più sfortunata è stata Elvira Ferri, donna ricoverata il giorno prima e sottoposta subito a monitoraggio ed analisi del sangue le quali sono giunte in reparto nel pomeriggio quando non c’era alcun medico a valutarle.

Una imperdonabile omissione –scrive per il pm che ha indagato- poiché, sostiene, che una cura adeguata avrebbe impedito la morte della donna.

La preparazione ed il controllo della turnazione è in capo ai primari di ogni reparto ed in questo caso a risponderne sarà Giancarlo Traisci che permise quel pomeriggio che nel suo reparto nessun medico fosse presente per assistere i malati.

Per gravi omissioni e omicidio colposo sono accusati tre medici, Antonio La Torre, il medico che aveva preso in carico la donna appena ricoverata e che aveva esaminato i primi referti; Giancarlo Di Battista, medico che aveva preso in carico la donna la mattina del giorno seguente; Giancarlo Traisci, primario dirigente del reparto.

Le accuse mosse dalla procura di Pescara dopo le indagini della Forestale sono gravissime e partono dall’omicidio colposo perché «per imprudenza, negligenza ed imperizia» , «per inescusabile colpa professionale, omettevano in cooperazione tra loro, l’approccio terapeutico che avrebbe salvato la vita di Elvira Ferri ricoverata nel loro reparto e così cagionandone la morte».

Una vicenda che sembra incredibile ma che, forse, racconta una realtà sanitaria molto più complessa fatta di medici insufficienti e di pazienti parcheggiati spesso sulle barelle anche nei corridoi. Ma il giorno della morte della donna non sembra vi fossero particolari situazioni di emergenza.

Durante le indagini, durate oltre un anno e avviate in seguito alla denuncia dei familiari della donna, il primario Traisci è stato ascoltato dagli investigatori ed ha spiegato la sua versione dei fatti.

Il medico racconta la sua verità ma una gola profonda avrebbe dato una indicazione fondamentale agli investigatori che hanno poi scoperto la falla nei turni dei medici.

Il primario ha riferito di essere arrivato in reparto alle 13.30 del giorno 12 febbraio mentre la donna era stata ricoverata il giorno prima.

Il medico di reparto Giancarlo Di Battista (anche lui indagato) gli riferì –è la versione di Traisci- che la donna soffriva di «insufficienza respiratoria per la quale era in trattamento nel modo usuale».

Traisci spiega che in quell’orario c’è il passaggio di consegne e che prioritariamente si avviano le dimissioni dei pazienti.

«Successivamente», dice, «di questa paziente non ho avuto più alcuna informazione da parte dei medici che nelle ore pomeridiane l’hanno seguita».

«Il medico del pomeriggio», risponde il primario di Medicina Generale II, «avrebbe certamente dovuto prendere visione dei referti ematochimici eventualmente giunti in reparto. E’ naturale che esami eseguiti nel corso della mattinata producano referti i quali giungono in reparto nel pomeriggio. Quando un referto arriva in reparto arriva alla guardiola dove il medico di turno è tenuto a prenderne visione. Voglio aggiungere che un primario non può che fidarsi della competenza e del parere dei suoi medici di reparto».

Ma dai documenti sequestrati dalla Forestale si evince che quel pomeriggio non vi erano medici di turno…

I MEDICI:«MORTE INATTESA»

Così passa il pomeriggio del 12 febbraio 2014 e nella notte successiva Elvira Ferri muore cogliendo di sorpresa persino i medici…

«Il giorno successivo Di Battista», mette a verbale sempre il primario Traisci, «mi ha informato dell’avvenuto decesso ed ha provveduto lui stesso alla richiesta di riscontro diagnostico perché la morte è stata ritenuta improvvisa ed inattesa. Dopo l’evento morte ci siamo interrogati su questa paziente che aveva una situazione polipatologica. Alla difficoltà respiratoria si associava una cardiopatia ipertensiva abbastanza evidente all’esame elettrocardiografico ed una epatopatia cronica da infezione virale Hcv. A me la paziente è stata presentata come associata di urgenza per un problema di insufficienza respiratoria».

E poi ancora interrogato dal pm Gennaro Varone spiega che «non ha ritenuto di procedere personalmente alla visita della paziente perché mi è apparsa alla presentazione del Di Battista , una tipologia di ricovero ordinaria, data la specialità del reparto».

Ascoltato anche il direttore generale della Asl, Claudio D’Amario, chiarisce in primo luogo che è responsabilità di ogni primario organizzare i turni ma poi emerge che un medico di turno c’era e doveva occuparsi della guardia interdivisionale e coprire tre reparti (Reumatologia, Medicina Generale I e II) oltre alle consulenze del pronto soccorso. «Effettivamente questo medico deve occuparsi delle urgenze e non può invece dedicarsi alla stabilizzazione dei pazienti ricoverati».

Secondo D’Amario il reparto di Medicina Generale II ha una piena dotazione organica e fornisce anche il contratto di lavoro del primario Traisci dal quale si ricavano i suoi obblighi tra cui anche quello di organizzare i turni.

Anche il direttore sanitario Fernando Guarino conferma la clamorosa falla nei turni e spiega gli obblighi per ogni primario di organizzare una «adeguata sorveglianza medica in ogni reparto».

«D’altro canto è anche vero», rincara Guarino, «se c’è un paziente grave è necessario garantire una efficace passaggio di consegne».

Se questo non avviene le conseguenze sono gravi anche perché manca un controllo ed una supervisione che avrebbe lo scopo di rilevare errori. In tempo.

