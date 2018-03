Nessun medico in reparto, donna muore senza cure: tre nei guai

PESCARA. Ricoverata in condizioni gravi, sottoposta ad analisi per il monitoraggio della situazione clinica ma quando i risultati arrivano non c’è alcun medico in reparto a leggerli per somministrare la cura urgente.

Così la donna sarebbe morta per un aggravarsi delle sue condizioni perché nessuno le diede la cura adeguata. Ma la vicenda ha dell’incredibile perché da quanto emerso i medici non erano solo “assenti” momentaneamente ma quel maledetto pomeriggio era stabilito che nessuno fosse di turno.

Cioè il calendario delle presenze prevedeva proprio che in un reparto ospedaliero critico come Medicina generale non fosse di turno nessun medico.

La vicenda è emersa in seguito ad una inchiesta della procura di Pescara che nei giorni scorsi ha chiuso le indagini sul Reparto di Medicina Generale II dell’Ospedale Civile di Pescara notificando tre avvisi di conclusioni delle indagini preliminari al primario del reparto ed a due medici per il reato di omicidio colposo.

Rischiano il processo Antonio La Torre, il medico che aveva preso in carico la donna e che aveva esaminato i primi referti; Giancarlo Di Battista, medico che aveva preso in carico la donna il giorno seguente; Giancarlo Traisci, primario dirigente del reparto.

Sono tutti accusati di omicidio colposo perché «per imprudenza, negligenza ed imperizia» e, in particolare, «per inescusabile colpa professionale, omettevano in cooperazione tra loro, l’approccio terapeutico che avrebbe salvato la vita di Elvira Ferri ricoverata nel loro reparto e così cagionandone la morte».

L’indagine, condotta dagli uomini del Corpo Forestale dello Stato di Pescara, coordinati dal pm Gennaro Varone, è partita dalla denuncia dei familiari di Elvira Ferri, 57 enne di Pescara, deceduta nel nosocomio pescarese la notte del 13 febbraio 2014. I familiari, tra cui il nipote, Mario Ferri detto il Falco, noto per le sue incursioni nei campi di calcio, il fratello della donna tramite l’avvocato Enzo di Lodovico e l’Agenzia Giesse di Montesilvano, sostenevano che qualcosa non fosse andato per il verso giusto che la donna poteva salvarsi se solo fosse stata adeguatamente assistita.

Secondo le ricostruzioni compiute dalla Forestale e dal consulente tecnico, Cristian D’Ovidio, la 57enne era stata ricoverata d’urgenza la sera del 11 febbraio 2014 in seguito a crisi respiratorie recidivanti ma nella notte del 13 febbraio 2014 la donna morì per arresto cardiaco indotto da «ipopotassiemia severa».

«MORTE INATTESA»

Una morte «inattesa» come è stato poi anche certificato dagli stessi medici del reparto. Con l’apertura delle indagini fu subito disposto il sequestro della cartella clinica ma la svolta è arrivata un anno dopo quando la voce dell’inchiesta nel reparto dell’ospedale di Pescara si era sparsa e così una “gola profonda” informò un investigatore della Forestale di andare a controllare alcune informazioni fondamentali…

Qualche giorno dopo scattò anche il sequestro della documentazione negli uffici della Asl indicata dalla fonte coperta ed è emersa così la verità incredibile.

Dagli atti, infatti, sembra emergere che i medici oltre ad omettere di somministrare un’ adeguata terapia per la correzione dell’ipopotassiemia, il 12 febbraio non controllarono le analisi del sangue della donna giunte al Reparto poiché nessun era in servizio nel turno pomeridiano.

Secondo il pm Gennaro Varone, il primario non organizzò il Reparto in modo da garantire la presenza di un medico nel pomeriggio del 12 febbraio 2014 in grado di ricevere le consegna dei medici della mattina ed esaminare il referto ematochimico e per trarne le dovute conclusioni per la cura da somministrare alla donna. Una circostanza –ne è convinta la procura- che avrebbe salvato la donna.

«NESSUN MEDICO DI TURNO»

Nello specifico il dottor La Torre avrebbe omesso «imperitamente ed inescusabilmente a fronte di un quadro clinico ed analitico che la imponeva la adozione di immediata terapia idonea a contrastare la grave ipopotassiemia evidente dagli esami delle analisi chimiche».

Di Battista aveva prescritto il 12 febbraio -giorno della morte- una somministrazione di potassio inidonea alla cura tanto per il dosaggio (inadeguato per la gravità della situazione) quanto per la via di somministrazione «imperitamente prescelta» (orale) mentre bisognava operare una infusione endovenosa e monitorandola con un elettrocardiogramma oltre a nuovi esami di laboratorio per monitorare l’evoluzione del quadro clinico.

Il dottor Di Battista avrebbe invece «omesso di disporre con la dovuta sollecitudine i controlli del caso che aveva programmato per il giorno seguente (il 13 febbraio) sottovalutando il rischio di morte». Di Battista, inoltre, non avrebbe segnalato il caso per l’urgenza che rappresentava.

Il primario Traisci non avrebbe esaminato le risultanze degli esami ematochimici che confermavano la grave ipokaliemia della donna e mancò di trarne le conclusioni. Infine il primario di Medicina generale II, Traisci, non aveva organizzato il reparto in modo da garantire a presenza nel pomeriggio del 12 febbraio di un medico in grado di ricevere consegna dai medici della mattina dei referti e delle analisi svolte la mattina sulla donna e giunti in reparto alle 13.57.

Elvira Ferri è poi morta la notte tra il 12 ed il 13 febbraio 2014 «in conseguenza delle mancate cure colta da aritmia ventricolare grave».

Durante le indagini sono state acquisite dagli inquirenti anche le dichiarazioni del Direttore Generale della Asl, Claudio D’Amario, e del Direttore Sanitario, Fernando Guarino, che hanno spiegato come l’organizzazione dei turni nei reparti sia competenza esclusiva del primario.

I due hanno criticato aspramente l’organizzazione di Medicina Generale II attuata dal primario anche perché sembrerebbe non esservi alcuna scusante. Nemmeno quella della carenza di dotazione organica: i medici assegnati al reparto sono sette.

Questo è un caso che non può essere confinato alla tragica morte di una donna ma che deve essere chiarito nei suoi aspetti profondi perché in un ospedale pubblico non vi può essere una catena di omissioni e di sciatteria senza un controllo superiore che ne impedisca le drammatiche conseguenze per i pazienti.

Quanti erano quel giorno i pazienti ricoverati nel reparto che rimasero senza assistenza e che per fortuna loro non hanno avuto la medesima sorte della donna?

E’ possibile che l’episodio scoperto dalla procura non sia un caso isolato?

Alessandro Biancardi