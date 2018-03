Liste d’attesa lunghissime. Asl Teramo appalta servizio ad un privato per 500mila euro

TERAMO. Fino a 500 giorni di attesa all’Asl Teramana per una mammografia, 300 giorni per un’ecocolordoppler.

E’ il tempo biblico delle liste d’attesa: una situazione che di anno in anno non vede miglioramenti. Per risolvere il problema l’azienda sanitaria locale ha deciso di stipulare un contratto con lo studio di radiologia Radiosanit srl di Roseto. Obiettivo? Proprio quello abbattere le lunghe file. Dunque l’utente che viene ‘rimbalzato’ dalle strutture pubbliche può recarsi dal privato, senza pagare perché il servizio è in convenzione.

La scelta dell’azienda ospedaliera è ricaduta sulla Radiosanit «visto che sul territorio provinciale della Asl di Teramo essa è l’unica struttura specialistica ambulatoriale autorizzata e provvisoriamente accreditata». Così dovrebbe essere scritto sulla delibera che però non comprare sull’albo pretorio on line.

Ma questa è stata la motivazione scritta nera su bianco nelle delibere degli anni scorsi. Infatti quello stipulato dalla Asl a giugno non è un contratto ex novo ma una sorta di rinnovo perché il primo contratto con la srl di Roseto risale al 13 marzo del 2012 fino al 15 maggio 2012 e prevedeva sempre la fornitura da parte della società di strumenti di diagnostica avanzata. Poi varie proroghe che si sono trascinate dietro qualche polemica, come nel 2013 quando la delibera di riconferma venne ‘censurata’.

In particolare, il numero delle prestazioni, il periodo entro il quale tali prestazioni dovevano essere effettuate e il costo totale del contratto vennero resi illeggibili. Protestò con l’allora manager Giustino Varrassi il consigliere regionale dell’Italia dei Valori, Cesare D’Alessandro.

Oggi la trasparenza vacilla come negli anni scorsi e a protestare ci sono anche i sindacati Fp Cgil, Fp Cisl e Uil Fpl.



IL CONTRATTO

Il contratto stabilisce che lo studio privato garantisca fino alla fine dell’anno 300 risonanze magnetiche mensili ad un costo di 120 cadauno (paga l’Asl non il singolo cittadino); 300 mammografie mensili a 30 euro l’una, 300 ecocolordoppler mensili a 40 euro, 200 ecografia a 40 euro e 200 tomografia (tac) mensili a 85 euro l’una.

La spesa complessiva per le casse dell’azienda sanitaria ammonta dunque a 492 mila euro.

Nella delibera non viene indicato il tempo minimo per ogni prestazione e i sindacati domandano: «chi controlla che gli esami vengono eseguiti come da protocollo ?»

Già in passato le tre sigle si erano lamentate per la scelta di rivolgersi a ditte esterne, ove a fronte di una spesa maggiore di quella che si sarebbe sostenuta mantenendo l’attività all’interno, la problematica delle liste di attesa non è stata risolta.

«Perché invece di far lavorare i medici ed i tecnici della ASL, con tariffe decise a livello nazionale, si sceglie di spendere centinaia di migliaia di euro con una ditta esterna ?», domandano i sindacati.

«Quante prestazioni in più, con apparecchiature adeguate che sono già in dotazione alla ASL, si sarebbero potute fare con 492.000 euro?»

Nel denunciare questo stato di cose i sindacati chiedono ai dirigenti della ASL di aprire un tavolo di trattative affinché la problematica delle liste di attesa si possa affrontare nell’ottica della soluzione strutturale del fenomeno, «non in scelte estemporanee che in passato non hanno avuto nessun risultato positivo».