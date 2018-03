“New Generation”: 15 hacker di Anonymous denunciati. Uno è di Teramo

TERAMO. Tocca anche Teramo l'operazione "New Generation" della polizia postale che ha permesso di individuare i componenti di due gruppi criminali responsabili di decine di attacchi ai danni dei sistemi informatici di infrastrutture critiche, siti istituzionali e aziende private del Paese.

In totale sono 15 le persone denunciate dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni, nel corso delle attivita' coordinate dalle Procure della Repubblica di Roma, Perugia e di quelle presso il Tribunale per i minorenni sempre del capoluogo umbro.

Il reato: concorso nel danneggiamento di sistemi informatici, nell'interruzione illecita di comunicazioni informatiche e telematiche, per accesso abusivo a sistemi informatici, e per danneggiamento di dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o altro Ente pubblico o di pubblica utilita'. Nel corso delle perquisizioni, che hanno interessato 10 regioni italiane, sono stati sequestrati numerosi personal computer e altri dispositivi utilizzati per portare a compimento gli attacchi.

Un prezioso apporto nelle attivita' investigative e' stato fornito inoltre dai Compartimenti regionali della Specialita' di Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, Campania, Marche, Veneto, Friuli, Piemonte, Puglia e Abruzzo, con il supporto operativo delle rispettive articolazioni provinciali.

I provvedimenti giudiziari sono stati eseguiti nei confronti di quattordici giovani, alcuni minorenni e un 40enne con diversi precedenti penali. Si e' trattato di una vera e propria attivita' di ricerca nella rete finalizzata al rintraccio di indizi ed elementi che hanno permesso l'effettiva identificazione degli hacker, con i doverosi riscontri dati da tradizionali attivita' investigative.

Le perquisizioni, effettuate presso le abitazioni degli hacker tra le province di Roma, Monza, Milano, Napoli, Ancona, Torino, Modena, Verona, Udine, Brindisi, Teramo e Varese, hanno consentito di sottoporre a sequestro numerosi sistemi e supporti informatici, la cui analisi tecnica da parte dagli esperti della Polizia Postale consentira', in sinergia con le competenti autorita' giudiziarie sia di delineare esattamente i ruoli dei soggetti coinvolti che di ricostruire dettagliatamente tutte le modalita' operative utilizzate nell'esecuzione del piano criminoso. Le indagini sui due gruppi sono state svolte di pari passo tenuto conto della contiguita' tra le crew, tanto che alcuni membri facevano parte di entrambe.

“ANONYMOUS IAG" E "THC SQUAD"

Le indagini si sono basate in particolare su attività di osint(open source intelligence) svolte su fonti aperte. Si è trattato di una vera e propria attività di ricerca nella rete finalizzata al rintraccio di indizi ed elementi che hanno permesso l'effettiva identificazione degli hacker, con i doverosi riscontri dati da tradizionali attività investigative.

Il primo filone di indagine, seguito e portato a conclusione dal personale del C.N.A.I.P.I.C., riguarda la crew nota come anonymous iag, nata presumibilmente nel settembre del 2012 e formata da cinque sedicenti hacktivisti dediti ad attacchi informatici nei confronti di istituzioni ed infrastrutture critiche. Tra i siti attaccati figurano il portale della stessa Polizia Postale www.commissariatodips.it, i siti delle Camere del lavoro in Lombardia, della UIL e della FIOM, i siti esercito.difesa.it, dps.tesoro.it, urp.cnr.it e quello dell'Agenzia del Territorio.

Il gruppo prende il nome dal più grande e noto collettivo anonymous, con l'aggiunta dell'acronimo "iag" che sta per "italian anonymous group". Il fondatore, e figura apicale della crew, che celava la propria identità sotto i nickname anondb e aj3dx, è un 40enne residente in provincia di Torino con precedenti per rapina, ricettazione, concorso in associazione per delinquere, lesioni personali, falso in scrittura privata, guida senza patente, porto abusivo di armi ed altri reati, risultato vicino a famiglie camorriste.

E' da evidenziare la «peculiare personalità autocelebrativa del soggetto» che in passato ha rilasciato diverse interviste in cui si definiva come il capo della crew: nell'ultima in ordine di tempo, subito dopo la recente operazione "Unmask", aveva promesso addirittura azioni di ritorsione.

Spesso agli attacchi seguiva la pubblicazione dei dati sottratti, o parte di essi, e del comunicato di rivendicazione, la cui diffusione era solitamente effettuata per mezzo dei più noti social network, quali twitter o facebook, del noto sito pastebin.com e attraverso il blog ufficiale del gruppo www.anonymousiag.blogspot.it.

Semplificando, le azioni criminose portate a termine dalle crew si possono distinguere sostanzialmente in tre tipologie: attacchi di tipo ddos, aventi lo scopo di rendere irraggiungibile per un determinato periodo di tempo il sito bersaglio dell'attacco; attacchi di tipo sql injection, con lo scopo di sottrarre informazioni sensibili memorizzate sul database preposto alla gestione dei contenuti di un sito web. L'attaccante enumera le tabelle del database ed effettua quello che in gergo viene detto dump, ovvero preleva, oltre ai nomi delle tabelle, anche il contenuto di ogni singola tabella costituente il database, tra cui solitamente è presente quella contenente le credenziali di accesso degli utenti (solitamente in forma cifrata), e quelle degli amministratori del sito, che l'attaccante può utilizzate per accedere ad aree riservate, con la possibilità di inviare, modificare o cancellare file. defacement, che consistono nel sostituire la homepage originale del sito con un'altra pagina creata ad hoc, spesso con contenuti di rivendicazione diretta. Il secondo filone d'indagine, condotto dal personale del Compartimento Polizia Postale di Perugia, riguarda la crewthc squad. Gli investigatori, dopo aver verificato che i sistemi informatici di alcuni istituti scolastici perugini erano stati oggetto di intrusioni poste in essere con identiche modalità operative, decidevano di sottoporre a costante attività di monitoraggio i canali di comunicazione utilizzati dagli hackers.

Gli attacchi rivendicati sono oltre 150 dello stesso tipo di quelli precedentemente descritti. I sistemi maggiormente colpiti sono risultati essere quelli attinenti al mondo dell'istruzione, tanto che la crew aveva messo in atto una vera e propria "operazione scuole", mossa dall'intento di introdursi abusivamente, sia singolarmente che in gruppo, nei siti di istituti scolastici, di università e di enti di ricerca, non disdegnando, in ogni caso, anche siti istituzionali di governo, regioni, comuni, associazioni di forze di polizia ed imprese private.

Ecco i nickname utilizzati dagli hacker: anondb, aj3dx, guy fawkes, anonrvg, deathpower, dark_baba, anonhackoder, cyberghost, easter, snow, eagle, nerdology, william, king, syned, denon, d3417.