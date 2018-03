A Pescara anche l’International Pescara Film Festival 2015

PESCARA. Si svolgerà presso l’Aurum dal 29 luglio al 1° agosto il primo International Pescara Film Festival 2015, quattro giorni di proiezioni, incontri e intrattenimento a cura dell'associazione Polbert Cinema che organizza l'evento, con il patrocinio di Comune e Provincia di Pescara e Regione Abruzzo. Alla conferenza hanno partecipato il sindaco Marco Alessandrini, gli assessori Giacomo Cuzzi e Giovanni Di Iacovo, a Turismo e Grandi Eventi e Cultura e Simone Poletto, presidente dell'associazione Polbert.

«Saranno quattro giorni molto intensi di novità e idee sul cinema in una città che ha una naturale vocazione creativa – così il sindaco Marco Alessandrini – Anzi, molto più che una vocazione, lo dimostrano i 42 anni di Premi Flaiano che Pescara ha al suo attivo e i natali dati a uno dei maggiori sceneggiatori e creativi italiani quale fu proprio Ennio Flaiano».

«Tale passione per la cinematografia non la si può alimentare solo nei giorni del Flaiano – aggiunge l’assessore alla Cultura Giovanni Di Iacovo - ma anche scoprire i protagonisti di questo mondo, per questo io e l’assessore Cuzzi abbiamno dato spazio a questo evento ricompreso anche nel calendario vastissimo di Solstizio/Equinozio che si svolge all’Aurum fino a settembre. Il Festival oltre ad esplorare i linguaggi del nostro paese, avrà anche un ospite qual è il cinema nigeriano, in onore della componente etnica che ha una così grande presenza in città».

«Si tratta di una rassegna che arricchisce le manifestazioni culturali e turistiche in corso – aggiunge l’assessore ai Grandi Eventi Giacomo Cuzzi - voglio ringraziare gli organizzatori perché essere creativi quando le Amministrazioni pubbliche non possono sostenere le manifestazioni significa assumere il rischio di impresa pur di contribuire alla crescita della comunità. Ciò è importante e vanno ringraziati per aver scelto Pescara, facendo da tassello all'estate pescarese e riempiendola di contributi di qualità e di riflessione».

«Stiamo affinando gli ultimi dettagli del programma – dice Simone Poletto, presidente dell’associazione Polbert che organizza il Festival - L'associazione nasce a Torino per raccontare ed esaltare il mondo del cinema e chi lo rende grande. La manifestazione è internazionale, grazie alla presenza di ospiti come la Nigeria e l’Asia che arricchiranno la programmazione di film e documentari con materiale nuovo e di grande impatto. In occasione del Festival sarà a Pescara anche una rappresentanza di attori e cineasti nigeriani oltre all’ambasciatore che verrà per presentare il progetto Nollywod, progetto che il Paese sta cercando di far decollare proprio in virtù di un filone creativo davvero pieno di sorprese e talenti. Sul Festival abbiamo ricevuto circa una trentina di pellicole da cui faremo una selezione per arrivare alle 5 che vedremo e premieremo per il Festival. Le serate saranno condotte dagli attori di cabaret Paolo Ruffini, Elena Galliano e Bogno, con tante sorprese, incontri e spettacolo da vivere. L’idea è quella di organizzare tre film festival itineranti con tre tematiche diverse, cominciamo da Pescara e torneremo l’anno prossimo con un programma ancora più ricco».