Farmaci scaduti all'ospedale di Pescara: due indagati

PESCARA. Due persone indagate per la presenza di farmaci scaduti in un reparto dell'ospedale civile 'Santo Spirito' di Pescara.

Il fascicolo, titolare il pm Barbara Del Bono, è stato aperto dopo i controlli eseguiti nei giorni scorsi dai Carabinieri del Nas, che hanno accertato la presenza dei medicinali.

L'ipotesi di reato è la somministrazione di farmaci guasti o imperfetti. Il controllo eseguito a inizio luglio dai militari del Nas di Pescara, che hanno passato al setaccio l'intero nosocomio del capoluogo adriatico, rientra nell'ambito di una serie di accertamenti che i carabinieri hanno avviato nelle strutture sanitarie di tutta la regione.

Nelle scorse settimane, infatti, ad Avezzano i militari hanno accertato la presenza di farmaci scaduti in diversi reparti: 18 gli indagati.

Un primo controllo era scattato il 12 giugno scorso e aveva portato alla individuazione, in tre reparti del nosocomio, di una settantina di farmaci scaduti.

Poi il 23 giugno un secondo blitz in sette reparti e pare che i medicinali scaduti fossero gia' pronti per la somministrazione, sui carrelli, nonostante la scadenza indicata sulle scatole stesse (in alcuni casi il termine ultimo per l'utilizzo sarebbe stato superato due anni fa). Anche all'ospedale dell'Aquila, due giorni fa, sono stati trovati dei medicinali scaduti: alcune confezioni di sostanze vitaminizzanti, non più utilizzabili da maggio scorso, e quattro flaconi di liquidi per infusioni, che riportavano sull’etichetta la scadenza giugno 2015.

I Nas hanno contestato anche la presenza di bidoni colmi di rifiuti speciali lasciati incustoditi nei bagni di servizio aperti al pubblico, vie di fuga ostruite, un trolley utilizzato come carello per il trasporto dei medicinali, locali inadeguati.

I Nas, tra l'altro, avevano già visitato l'ospedale di Pescara tre settimane fa, su segnalazione di alcuni utenti e grazie ad un tam tam sui social network, accertando, nel reparto di Ostetricia e Ginecologia, delle carenze generiche, tra cui la mancanza di zanzariere.

Su Facebook, ad esempio, sono state condivise, tra ironia e rabbia, foto di neo mamme e delle loro punture di zanzara: c'è chi si è attrezzato con delle retine attorno al letto per proteggere i piccoli e chi ha portato da casa una racchetta fulmina insetti.