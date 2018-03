Ticket non pagati, la Asl avvia il recupero crediti anche con Equitalia

PESCARA. Capita che dopo una prestazione ospedaliera non si paghi il ticket. Dimenticanza, burocrazia complicata o volontà sta di fatto che l'ufficio Recupero crediti della Asl di Pescara sta procedendo alla verifica delle esenzioni, in base al reddito, del ticket sanitario, secondo quanto richiesto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Decreto dell'11 Dicembre 2009. In pratica la verifica valuterà la fondatezza del mancato pagamento del ticket e dunque se l’esenzione è valida oppure si tratta di un vero e proprio credito da far riscuotere.

I cittadini per i quali le verifiche dell'Agenzia delle Entrate hanno dato esito negativo saranno invitati, tramite raccomandata, a regolarizzare la loro posizione debitoria versando le quote di partecipazione non pagate.

Trascorsi 30 giorni dal ricevimento della raccomandata senza che l'utente abbia provveduto a pagare quanto dovuto o a dimostrare, con idonea documentazione, di essere in possesso dei requisiti per l'esenzione, l'ufficio Recupero crediti provvederà al blocco delle prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Sistema Sanitario Nazionale ed al recupero coattivo del credito tramite Equitalia Servizi, agente della riscossione convenzionato con la Asl di Pescara.

Pertanto l'utente potrà usufruire di prestazioni sanitarie solo ed esclusivamente a pagamento e solo dopo la regolarizzazione ritornerà ad essere abilitato all'accesso delle prestazioni con il Sistema sanitario nazionale.