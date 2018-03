Farmaci scaduti, 18 indagati all'ospedale di Avezzano

AVEZZANO. Sono 18, tra medici e infermieri, le persone raggiunte da altrettanti avvisi di garanzia in merito all'inchiesta della Procura della Repubblica di Avezzano sui farmaci scaduti sequestrati dai Nas nell'ambito di due diversi blitz nel mese di giugno, presso l'ospedale civile di Avezzano.

L’inchiesta della Procura di Avezzano è coordinata dal Procuratore Maurizio Maria Cerrato.

I militari del Nucleo antisofisticazione di Pescara, diretti dal capitano Domenico Candelli, avevano ispezionato dapprima solo tre reparti del nosocomio marsicano e in seguito, a distanza di pochi giorni, avevano effettuato un'ispezione completa dell'ospedale.

Un primo controllo era scattato il 12 giugno scorso e aveva portato alla individuazione, in tre reparti del nosocomio, di una settantina di farmaci scaduti.

Poi il 23 giugno un secondo blitz: tre squadre del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Pescara, avevano effettato una seconda ispezione, stavolta approfondita in tutto l'ospedale, così come disposto dal Procuratore della Repubblica. A quanto sembra il primo controllo avrebbe fatto emergere nuove irregolarità, sempre per quanto riguarda la presenza di medicinali scaduti - pare una settatina di scatole in tutto - che sarebbero stati rinvenuti perfino nel reparto di Rianimazione, nonostante l'allarme scattato nello stesso ospedale.

Nel corso del secondo controllo le confezioni di farmaci su cui si e' concentrata l'attenzione dei Nas sarebbero state scovate in sette reparti e pare che fossero gia' pronte per la somministrazione, sui carrelli, nonostante la scadenza indicata sulle scatole stesse (in alcuni casi il termine ultimo per l'utilizzo sarebbe stato superato due anni fa).

I recenti controlli dei militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanita' hanno interessato anche altre strutture della regione Abruzzo, e in alcuni casi l'intervento e' scaturito dalle segnalazioni dei cittadini per presunte anomalie strutturali e nei servizi.