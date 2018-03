Estate Pescara, tre notti bianche e il concerto (gratuito) di Raf

PESCARA. «Tanti appuntamenti che animeranno la nostra città non soltanto in centro».

Così il sindaco Marco Alessandrini ha annunciato il cartellone estivo organizzato al risparmio. «Tante iniziative, è vero, per la maggior parte non abbiamo speso un euro – ha sottolineato l’assessore a Turismo e Grandi Eventi Giacomo Cuzzi - ringraziamo tutti quanti quelli che hanno dato la propria disponibilità ad animare la città gratuitamente».

Un cartellone che andrà avanti fino a settembre inoltrato, ma che è già partito con la festa della birra e le iniziative di Pescara Vecchia, con l’evento dell’Ipssar De Cecco, Urbandfood che ha visto aprirsi le porte del mercato coperto di piazza Muzii e con altri appuntamenti che sono in sinergia con il calendario Expe, la sigla nata per le manifestazioni che condividono lo spirito e i temi dell’Expo 2015.

Poi c’è stato l'IndieRocket Festival la festa della musica indipendente che fino a domenica è tornata al parco della ex Caserma Cocco.

«Riportiamo eventi nella zona della Madonnina o arena del Mare, ma anche fuori dal centro in una delle aree più sensibili di Pescara, qual è via come via Sacco dove opera Serenella Di Michele con il suo Centro di Didattica Teatrale», ha aggiunto Cuzzi.

Sono in cartellone anche tre notti bianche che rappresentano un evento nell'evento. La prima è quella del 18 luglio, che per la prima volta nella storia cittadina vedrà la chiusura e l’animazione di tutta la riviera, dal confine con Montesilvano a quello con Francavilla.

«Recuperiamo alla città tutto uno spazio da vivere e ci metteremo dentro tante cose che vi accadranno, come il concerto gratuito di Raf, evento, la Notte Bianca del Mediterraneo che presenteremo la prossima settimana. Poi c’è quella dello Shopping, il 31 luglio, che ci vede in sinergia con la Confesercenti dedicata ai saldi e alle buone occasioni per mettere il commercio in primo piano. E ci sarà una notte bianca degli sposi, al fine di fare di Pescara una vera e propria capitale del matrimonio, visto che i matrimoni civili in spiaggia che abbiamo inaugurato il 18 giugno scorso piacciono e ci rendono unici in Abruzzo e in Italia; durante la serata faremo una torta nuziale da Guinness».

Ci sono ancora due eventi da chiudere quali la regata dei Gonfaloni per cui il Comune ha chiesto risorse alla Regione («vorremmo costruirla come evento internazionale con delegazioni internazionali e nazionali e un appuntamento che renderemo pubblico a giorni»).

Un calendario che rispecchia per i costi quello dello scorso anno, e gli eventi sono quasi tutti a costo zero per l’Ente o con cifre davvero minime. Un esempio per tutti, il concerto di Raf e il tour di Radio 105 che per la città è una vetrina potentissima, costano meno di 10.000 euro «ma ci permettono di far parlare di Pescara anche in un momento complesso qual è quello che stiamo attraversando e che non ci impedisce di guardare al futuro e andare avanti per recuperare l’attrattività che alla città serve e che merita», ha sottolineato Cuzzi.

TUTTO IL CALENDARIO

3/5 luglio Street food, Riviera Sud (via Pepe-via Vespucci): rassegna nazionale del cibo di strada da tutte le regioni d’Italia a cura dell’Associazione Nazionale Street Food

3/5 luglio Disney Village, Piazza Salotto: giochi e animazione per bambini

4/8 luglio Teatro sotto le stelle, via Sacco: spettacoli ed eventi per grandi e piccoli a cura del Centro Didattica Pedagogica di Serenella Di Michele.

11 luglio Festival della Melodia, Stadio del Mare: rassegna della canzone melodica consolidata.

18 luglio Notte Bianca del Mediterraneo: animazione e spettacoli su tutto il tratto rivierasco cittadino.

18 luglio concerto di Raf, Arena del Mare nell’ambito della Notte bianca del Mediterraneo.

19 luglio Radio 105, Arena del Mare: villaggio, intrattenimento musicale, spettacoli e giochi con lo staff della testata radiofonica in tour per l’Italia.

16/20 luglio Festa del Mare, Borgo Marino Sud: festa tradizionale di Borgo Marino Sud che assumerà anche valenza eventistica e ci saranno concerti e spettacoli.

25/26 luglio RDS, alla Prora: tour villaggio radiofonici e distribuzione gadget.

26 luglio Miss Adriatico, Stadio del Mare: tappa della rassegna di bellezza più famosa dell’Adriatico.

30/31 luglio Coca Cola Tour Village, Piazza Primo Maggio.

31 luglio Notte bianca dello shopping: organizzata in collaborazione con la Confesercenti con eventi e animazione in tutto il centro della città.

1-2 agosto Tappa Color Vibe village, Stadio del Mare: la corsa dei colori approda per la prima volta in città e in Abruzzo.

1-2 agosto Fiera del Mare, lungomare Sud (via Pepe, via Vespucci): fiera dell’artigianato e dell’enogastronomia.

8 agosto Notte dei Tesori d’Abruzzo, Piazza Salotto: cultura, enogastronomia, spettacoli, editoria, tipicità in vetrina a cura della testata Tesori d’Abruzzo.

9 agosto Notte bianca degli Sposi, Piazza Salotto e Corso Umberto: spettacolo, sfilata di moda e realizzazione di una torta nuziale da Guinness dei Primati.

13 agosto Finale regionale di Miss Italia, Stadio del Mare.

19 agosto, Finale nazionale del Bagnino più bello d’Italia, Piazza Salotto.

21 Evangelizzando, Stadio del Mare: raduno nazionale del gruppo Rinnovamento dello Spirito.

26 agosto Mister Italia e Miss Gran Prix, Piazza Salotto: tappa del tour italiano.

29 agosto Palco ai giovani, Piazza Salotto: festival canoro di giovani artisti locali e nazionali.

6 settembre Fiera della creatività, via D’Avalos: rassegna dedicata alle arti creative, con spettacoli musicali e intrattenimento.