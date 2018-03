Parcheggi sulla strada parco, Del Vecchio dice no: «scelta incomprensibile»

PESCARA. Strada parco aperto alle auto, sì o no?

Il dibattito è rispuntato fuori puntualmente anche quest’anno con l’arrivo della stagione balneare ma le possibilità di vedere le auto in sosta nell’area dell’ex tracciato ferroviario sono veramente scarse.

L’ultima richiesta in ordine di tempo arriva da Riccardo Padovano, capogruppo al Comune di Pescara del Partito Socialista che parla di «una necessita', non per i balneatori, ma per i cittadini, per quelli che abitano a Pescara Colli, che devono per forza arrivare al mare in auto e hanno il diritto di chiedere uno spazio di sosta vicino al litorale; ma anche per quelli che arrivano da Spoltore, da Pianella, da San Giovanni Teatino e vogliono godere delle nostre spiagge. Ho gia' chiesto una riunione di maggioranza per affrontare la tematica che richiede una decisione tempestiva, e se in aula arrivera' la mozione del centro-destra nel merito, io votero' a favore».

Secondo Padovano istituire il parcheggio sulla strada parco in estate non creera' alcun danno, ne' un depauperamento del patrimonio, «visto che quell'asse stradale e' completamente vuoto di giorno, sfido chiunque a passeggiarvi in piena mattinata con il sole a picco e 40 gradi. Ma vado anche oltre: oggi vogliono riposizionarvi il mercato rionale del mercoledi', e allora ricordiamo che poi ci passera' il filobus, e sono a favore anche del transito dei pullman e delle auto private, ossia quell'asse va utilizzato a favore di tutti i cittadini, stufi di vedere la politica concentrata esclusivamente sulle problematiche del centro urbano».

Ma l’assessore al Traffico, Enzo Del Vecchio, è chiaro: la strada parco come parcheggio e' «una scelta incomprensibile»: «nessun dubbio e nessuna perplessita': il mio personale convincimento rispetto al dibattito che annualmente si ripropone circa il parcheggio si' o il parcheggio no sulla strada parco - afferma - rimane immutato e non per una questione politico-ideologica, che pure qualcuno cerca di suggerire, ma per una diversa concezione e visione circa l'utilizzo di quel luogo che ho maturato nel tempo, mi sembra non da solo, e che con coerenza continuo ad avere. Ma non per questo ritengo che le posizioni diverse dalla mia non siano sbagliate. Di certo, pero', trovo di nessun rilievo le motivazioni che vorrebbero la scelta di utilizzare la cosiddetta strada parco come parcheggio come una impellente emergenza che tale non puo' considerarsi per il solo fatto che questa 'emergenza' si ripropone puntuale ad ogni stagione estiva».

Del Vecchio suggerisce di utilizzare il parcheggio delle aree di risulta «che sono comunque collegate alla riviera nord con un eccellente servizio di autobus la cui frequenza e di circa 2 minuti ma anche con collegamenti alla riviera sud. Una scelta, quella del non utilizzo della strada parco come parcheggio, peraltro gia' fatta in passato senza drammi e oserei dire nell'assoluta indifferenza di tutti, che di certo non compromettera' la stagione balneare ma sicuramente togliera' di mezzo il consueto tormentone estivo: parcheggio strada parco si' o no».

LA NUOVA DISCIPLINA ZTL

Intanto ieri mattina è stata illustrata dal sindaco Marco Alessandrini e dal vice Del Vecchio, la nuova disciplina Ztl.

«La gratuita' della sosta nelle aree di pregio e nei centri storici da tempo non e' piu' concepibile, passeremo ad un concetto di sostenibilita' per contemperare le posizioni di tutti», ha spiegato il primo cittadino.

«Qualunque citta' europea segue ormai questa regola. In questo senso - ha proseguito il sindaco - abbiamo avviato un'attivita' molto articolata di cui ringrazio il vice sindaco e assessore Del Vecchio, gli uffici tecnici e della polizia municipale. Chiariamo quindi il punto per cui esistono aree di pregio interessate dalla nuova disciplina, ma anche aree adiacenti in cui permane la possibilita' del parcheggio gratuito, in quanto nel quadrilatero interessato dalla nuova disciplina esistono piu' di 3.000 parcheggi gratuiti».

Non sono cambiate le regole: chi abita nella zona ZTL 1 e chi abita nelle arterie della sosta a pagamento potra' continuare a parcheggiare la propria autovettura, con una sola modifica: chi vorra' parcheggiare nella sua area di riferimento dovra' pagare un abbonamento mensile di 15 euro, che consente il parcheggio nella zone con sosta a pagamento e nelle zone a disco orario limitrofe

«Inoltre - ha proseguito Del Vecchio - restano a disposizione i parcheggi liberi presenti nella striscia di contorno, che sono in misura superiore a quelli che sono all'interno nella ZRU (914), quasi 4000. Per chi non fa l'abbonamento rimane la possibilita' di parcheggiare nella zona a disco orario, gratuitamente e a tempo illimitato per la prima vettura, sempre muniti di permesso; per la seconda vettura si potra' effettuare l'abbonamento per la zona di riferimento o per l'area di risulta».

LA RICHIESTA DI ABBONAMENTO

Per la richiesta dell'abbonamento o del permesso sono operativi due uffici: il Comando della Polizia Municipale nella ZTL 1 e l'Urp all'interno del Comune, che rilasceranno un attestato per il rilascio degli abbonamenti ridotti da parte della Pescara Parcheggi spettanti ai residenti autorizzati nelle zone a pagamento A, B,C,D,E e P1, e il tagliando per la sosta nella zona con Disco Orario spettante ai residenti autorizzati nella zona con disco orario medesima, nonche' agli aventi diritto agli abbonamenti ridotti nelle zone A, B,C e P1 in alternativa agli abbonamenti stessi.

Le ulteriori novita' - ha quindi illustrato del Vecchio - sono: l'introduzione di una terza fascia oraria, dalle 21 alle 22, per l'Ingresso nella Ztl per chi ha il garage in quell'area; l'aumento del numero di targhe per i disabili residenti a Pescara da due a tre targhe e per i non residenti da una a due targhe; la comunicazione di massimo due targhe da parte delle testate giornalistiche che prestano servizio all'interno delle aree della ZTL; la modifica del ripristino della zona ZTL 3 ambientale con una maggiore estensione, la prima di Via De Amicis che da Via Regina Elena fino a Via dei Martiri Pennesi e la seconda di Via Regina Margherita, da Via Leopoldo Muzii a Corso Umberto I, con la chiusura dell'area al traffico il sabato e la domenica dalle ore 16:00 e l'eliminazione della distinzione tra periodo invernale e periodo estivo.

COMUNE PESCARA ordinanza Ztl 2015