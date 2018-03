Pescara, parcheggi a pagamento, scatta il ricorso al Tar: «è una tassa»

PESCARA. Come preannunciato nei giorni scorsi dal gruppo consiliare di Forza Italia al Comune di Pescara, è stata presentato un ricorso al Tar contro la delibera numero 329 con la quale la giunta Alessandrini ha riorganizzato la sosta a pagamento nel centro cittadino, abolendo la sosta gratuita per i residenti.

Il contenuto del ricorso è stata illustrato, questa mattina, nel corso di una conferenza stampa dai consiglieri comunali Marcello Antonelli, Vincenzo D'Incecco, Fabrizio Rapposelli e Luigi Albore Mascia, e dal capogruppo di Forza Italia alla Regione Abruzzo, Lorenzo Sospiri.

I ricorrenti chiedono l'annullamento, previa sospensiva, della delibera ravvisando "vizi di legittimità".

«Il nostro è un ricorso contro una nuova tassa odiosa e speriamo di arrivare alla prima udienza di sospensiva entro pochi giorni – hanno specificato i consiglieri Antonelli, D’Incecco, Rapposelli e Albore Mascia -. Abbiamo deciso di far ricorso alla giustizia amministrativa per l’insensatezza del provvedimento e dopo che il vicesindaco-assessore al Traffico non ha accettato, nel corso della Commissione di venerdì scorso, alcuna possibilità di rivedere e correggere quel documento che va a penalizzare ingiustamente migliaia di residenti del centro, ’colpevoli’ di abitare all’interno della Zona a traffico limitato o dell’isola pedonale. Cittadini che dal prossimo primo luglio pagheranno una nuova gabella, ovvero 15 euro al mese per la prima auto, ma 55 euro al mese per avere anche un abbonamento sulla eventuale seconda vettura di famiglia, quindi una gabella di 70 euro al mese, ossia 840 euro l’anno».

«I termini del ricorso sono molto chiari e precisi – ha sottolineato il capogruppo Sospiri -: la delibera approvata viola palesemente l’articolo 7 del Codice della Strada, secondo il quale si possono istituire parcheggi a pagamento solo se nelle immediate vicinanze delle aree interessate, o se nelle stesse vie, ci sono anche posti auto a sosta gratuita».

«E per ‘immediate vicinanze’ si intende ‘prossimità’, perché a un cittadino che abita in via Genova, dove c’è solo la sosta a pagamento, non si può dire di andare a lasciare l’auto in via Leopoldo Muzii. È allora evidente che l’unico obiettivo di questa delibera è quella di ‘fare cassa’ e del resto si legge anche nella relazione, quando il dirigente esprime un’unica preoccupazione, quella relativa alle scarse entrate registrate dalla società Pescara Parcheggi, società in house providing del Comune, che comunque non è portatrice di interessi pubblici».

Secondo il centrodestra è stata compressa la libertà delle persone «con un vero abuso di potere, considerando che dal primo luglio ci sarà una chiara e netta disparità di trattamento tra i residenti del quadrilatero del centro cittadino e quelli del resto di Pescara, che invece avranno la giusta possibilità di parcheggiare gratis la propria auto vicino casa. La nostra speranza è di riuscire a eliminare questa grave ingiustizia e di riuscire a sgravare i cittadini da una nuova gabella, che si va ad aggiungere alle imposte comunali al massimo istituite dal sindaco Alessandrini e dalla sua giunta, che ora sta disperatamente cercando di fare cassa e tassare i pescaresi per far fronte all’ennesimo taglio del Governo Renzi».