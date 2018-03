Ospedale Atessa, «revocare provvedimenti che hanno bloccato l’ospedale»

ATESSA. Revoca immediata dei provvedimenti che hanno bloccato le attività chirurgiche al San Camillo de Lellis di Atessa.

La richiesta arriva dalla delegazione tecnica del presidio ospedaliero di Atessa presso l’agenzia sanitaria regionale, Pierangelo Di Iorio, Andrea Rotolo, Antonio Ferrante, Anselmo De Laurentiis, Enrico Flocco, Enzo Sciulli e Giustino Cericola.

Il 30 marzo scorso il manager della Asl teatina Francesco Zavattaro -su richiesta del collegio di direzione- ha emanato un provvedimento con il quale ha trasferito il personale dall’Ospedale di Atessa presso l’ospedale Renzetti di Lanciano con la motivazione di trovarsi «nell’impossibilità di procedere al reclutamento di nuove unità di personale con contratti di lavoro a tempo determinato». La conseguenza immediata di questo trasferimento è stata la automatica chiusura dei reparti dell’Ospedale di Atessa. Il Comune di Atessa ha inviato una diffida chiedendo l’immediata revoca del provvedimento, la città si è mobilitata contro la chiusura ed è partito anche un esposto alla procura della Repubblica.

Nei giorni scorsi Alfonso Mascitelli, commissario dell’Agenzia sanitaria regionale ha annunciato che per l’ospedale è prevista una riconversione in struttura territoriale di assistenza. Dunque Atessa diventerà “Casa della salute” di terzo livello, con vari ambulatori specialistici, Rsa, servizi per anziani, una ventina di posti-letto di fisioriabilitazione e attività chirurgica ambulatoriale plurispecialistica con interventi di day surgery. Dovrebbe essere mantenuto il Pronto soccorso, che era in discussione, mentre sarebbero tolte le unità operative complesse di medicina e fisioriabilitazione.

Ma la delegazione tecnica che chiede la revoca dei provvedimenti emanati tra fine marzo e giugno sostiene che le soluzioni da adottare inerenti al presidio ospedaliero di Atessa, alla luce del decreto sugli standard dell’assistenza ospedaliera siano parte di un problema complessivo che comporta un processo di riorganizzazione della intera rete assistenziale regionale, ospedaliera e territoriale.

«Pertanto», dicono Di Iorio e gli altri, «sarà possibile dare un giudizio nel merito sulla proposta presentata oggi solo nel contesto di un progetto organico di riassetto della sanità regionale».

Da una prima valutazione il documento della Asr viene giudicato «insufficiente» perché, spiega la delegazione tecnica, non contempla quella fase di transizione necessaria, con contemporanea presenza di operatività ospedaliera e territoriale, presente nella proposta consegnata ad ottobre 2014 (su sua espressa richiesta) al presidente D’Alfonso, nonché commissario ad acta alla sanità della regione Abruzzo.

La prospettata e completa trasformazione del presidio ospedaliero di Atessa in un presidio territoriale di prossimità viene vista non solo come una mortificazione delle professionalità esistenti ma una penalizzazione di un vasto territorio che ha già subito depotenziamenti negli anni passati.

Le attività mediche residue, di carattere clinico (mediche e chirurgiche) e diagnostico ( strumentali e laboratoristiche) vengono ritenute indispensabili per fornire assistenza ad un territorio orograficamente molto disagiato, come chiaramente riportato a pagina 2 dello stesso progetto di riconversione della ASR. «La gestione della transizione, verso una nuova offerta sanitaria auspicata da tutta la comunità regionale, non potrà avere successo lasciando scoperte intere aree del territorio regionale», insistono Di Iorio e gli altri.

Viene perciò fatta richiesta al direttore della ASR, al commissario ad acta , all’assessore regionale alla sanità di valutare attentamente ogni dettaglio prima di decisioni irrevocabili che potrebbero compromettere il lavoro svolto ed abbassare i livelli essenziali di assistenza al di sotto degli standard minimi garantiti, non solo ad Atessa ma in particolare nel comprensorio del Sangro-Aventino.